Выдавали охотничьи удостоверения за деньги в Одессе — детали

Разрешение охотника за деньги — в Одессе задержали чиновников
Трое должностных лиц Южного межрегионального управления лесного и охотничьего хозяйства за деньги выдавали удостоверения с разрешением на охоту. Мужчин задержали, и теперь им грозит лишение свободы на срок от 8 до 12 лет.
Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.
Подробности дела
Чиновники разработали механизм манипуляций в процессе сдачи экзаменов для получения охотничьих удостоверений. Для реализации плана они также привлекали членов экзаменационной комиссии. Тариф за успешное прохождение испытаний составлял от 2 тысяч гривен с каждого кандидата. В итоге подозреваемые получили взятками более 100 тысяч гривен, но во время получения очередного транша их задержали правоохранители.
Какое наказание грозит
Сейчас чиновников держат под стражей и объявили им о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки). За это им грозит от 8 до 12 лет заключения с лишением права занимать некоторые должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.
Напомню, недавно мы писали о военном который угрожал взорвать суд. А также о чиновнице, которая продавала места под магазины.
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