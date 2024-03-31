Дрони, а потім ракети — Гуменюк розказала, для чого росіяни використовують комбіновану атаку
Уночі російська армія знову застосувала комбіновану атаку по Україні. Окупанти запустили спочатку дрони-камікадзе з різних напрямків, а пізніше й ракети зі стратегічної авіації.
Про це в етері телемарафону повідомила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.
Комбінована атака
За словами речниці, така тактика спрямована на виснаження української протиповітряної оборони. Окрім цього, росіяни запускаючи дрони намагаються прослідкувати позиції ППО.
"Під час дронової атаки в нашій зоні відповідальності ми спостерігали й ворожі удари ракетами, зокрема, по території Херсонської області. Ворог спрямував балістичну ракету типу "Іскандер-М", а також керовану авіаційну ракету Х-59 з літаків тактичної авіації з акваторії Чорного моря безпосередньо під час відпрацювання по дробовій атаці", — зазначила Наталя Гуменюк.
Нічна атака дронами: які наслідки
Нагадаємо, цієї ночі російські терористичні війська вкотре спрямували декілька хвиль ударних БпЛА типу Shahed-131/136 по південних регіонах. Під прицілом ворога знов була енергетична інфраструктура Одещини. За повідомленнями Сил оборони, росіяни спрямували 8 дронів — всі вдалося збити. Проте уламки збитого шахеда поцілили в енергооб’єкт. Наразі в Одесі та прилеглих районах діють аварійні відключення світла. У місті також не працює електротранспорт.
Додамо, у ніч на неділю російські окупанти вкотре атакували Україну ударними безпілотниками типу Shahed та ракетами. Протиповітряній обороні вдалося приземлити 18 ворожих цілей.
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