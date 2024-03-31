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Дрони, а потім ракети — Гуменюк розказала, для чого росіяни використовують комбіновану атаку

31 березня 2024 13:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Дрони, а потім ракети — Гуменюк розказала, для чого росіяни використовують комбіновану атаку
Запуск ракети. Фото: РосЗМІ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Уночі російська армія знову застосувала комбіновану атаку по Україні. Окупанти запустили спочатку дрони-камікадзе з різних напрямків, а пізніше й ракети зі стратегічної авіації. 

Про це в етері телемарафону повідомила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

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Комбінована атака

За словами речниці, така тактика спрямована на виснаження української протиповітряної оборони. Окрім цього, росіяни запускаючи дрони намагаються прослідкувати позиції ППО.

"Під час дронової атаки в нашій зоні відповідальності ми спостерігали й ворожі удари ракетами, зокрема, по території Херсонської області. Ворог спрямував балістичну ракету типу "Іскандер-М", а також керовану авіаційну ракету Х-59 з літаків тактичної авіації з акваторії Чорного моря безпосередньо під час відпрацювання по дробовій атаці", — зазначила Наталя Гуменюк.

Дрони, а потім ракети — Гуменюк розказала для чого росіяни використовують комбіновану атаку - фото 1
Наталя Гуменюк. Фото: скриншот

Нічна атака дронами: які наслідки

Нагадаємо, цієї ночі російські терористичні війська вкотре спрямували декілька хвиль ударних БпЛА типу Shahed-131/136 по південних регіонах. Під прицілом ворога знов була енергетична інфраструктура Одещини. За повідомленнями Сил оборони, росіяни спрямували 8 дронів — всі вдалося збити. Проте уламки збитого шахеда поцілили в енергооб’єкт. Наразі в Одесі та прилеглих районах діють аварійні відключення світла. У місті також не працює електротранспорт. 

Додамо, у ніч на неділю російські окупанти вкотре атакували Україну ударними безпілотниками типу Shahed та ракетами. Протиповітряній обороні вдалося приземлити 18 ворожих цілей.

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ракета
Наталія Гуменюк
дрони
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