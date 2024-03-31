Дроны, а потом ракеты — Гуменюк рассказала, для чего россияне используют комбинированную атаку
Ночью российская армия снова применила комбинированную атаку по Украине. Оккупанты запустили сначала дроны-камикадзе по разным направлениям, а позже и ракеты из стратегической авиации.
Об этом в эфире телемарафона сообщила представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.
Комбинированная атака
По словам спикера, такая тактика направлена на истощение украинской противовоздушной обороны. Кроме этого, россияне, запуская дроны, пытаются проследить позиции ПВО.
"Во время дроновой атаки в нашей зоне ответственности мы наблюдали и вражеские удары ракетами, в частности, по территории Херсонской области. Враг направил баллистическую ракету типа "Искандер-М", а также управляемую авиационную ракету Х-59 из самолетов тактической авиации из акватории Черного моря непосредственно во время отработки по дробной атаке", — отметила Наталья Гуменюк.
Ночная атака дронами: какие последствия
Напомним, этой ночью российские террористические войска в очередной раз направили несколько ударных ударов БпЛА типа Shahed-131/136 по южным регионам. Под прицелом врага снова была энергетическая инфраструктура Одесчины. По сообщениям Сил обороны, россияне направили 8 дронов — все удалось сбить. Однако обломки сбитого шахеда попали в энергообъект. В Одессе и близлежащих районах действуют аварийные отключения света. В городе тоже не работает электротранспорт.
Добавим, в ночь на воскресенье российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину ударными беспилотниками типа Shahed и ракетами. Противовоздушной обороне удалось приземлить 18 враждебных целей.
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