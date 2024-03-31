Дроны, а потом ракеты — Гуменюк рассказала, для чего россияне используют комбинированную атаку

Запуск ракеты. Фото: РосСМИ

Ночью российская армия снова применила комбинированную атаку по Украине. Оккупанты запустили сначала дроны-камикадзе по разным направлениям, а позже и ракеты из стратегической авиации.

Об этом в эфире телемарафона сообщила представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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Комбинированная атака

По словам спикера, такая тактика направлена на истощение украинской противовоздушной обороны. Кроме этого, россияне, запуская дроны, пытаются проследить позиции ПВО.

"Во время дроновой атаки в нашей зоне ответственности мы наблюдали и вражеские удары ракетами, в частности, по территории Херсонской области. Враг направил баллистическую ракету типа "Искандер-М", а также управляемую авиационную ракету Х-59 из самолетов тактической авиации из акватории Черного моря непосредственно во время отработки по дробной атаке", — отметила Наталья Гуменюк.

Наталья Гуменюк. Фото: скриншот

Ночная атака дронами: какие последствия

Напомним, этой ночью российские террористические войска в очередной раз направили несколько ударных ударов БпЛА типа Shahed-131/136 по южным регионам. Под прицелом врага снова была энергетическая инфраструктура Одесчины. По сообщениям Сил обороны, россияне направили 8 дронов — все удалось сбить. Однако обломки сбитого шахеда попали в энергообъект. В Одессе и близлежащих районах действуют аварийные отключения света. В городе тоже не работает электротранспорт.

Добавим, в ночь на воскресенье российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину ударными беспилотниками типа Shahed и ракетами. Противовоздушной обороне удалось приземлить 18 враждебных целей.