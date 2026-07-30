Дрони для ППО: «Небо Одеси» показало перші результати

Українські дрони. Фото: скриншот з відео

Марія Луценко Редактор

Проєкт "Небо Одеси", який започаткували восени 2024 року, вже показав результати у боротьбі з російськими безпілотниками. Станом на початок липня 2026 року 9 406 ворожих літальних апаратів не досягли своїх цілей. Над створенням і розвитком системи спільно працювали Державне бюро розслідувань та підрозділ Національної гвардії України.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Державне бюро розслідувань.

Початок проєкту

Ідея проєкту з'явилася у вересні 2024 року. Державне бюро розслідувань запропонувало створити прості та недорогі дрони, які допомогли б захищати південні області України від російських ударних безпілотників. До реалізації залучили один із підрозділів Національної гвардії України. Для роботи над проєктом сформували команду з мобілізованих інженерів, конструкторів, програмістів та інших фахівців у сфері безпілотних систем.

Дві системи

Проєкт складається з двох основних розробок — "Феміда" та "Слобода". "Феміда" — це сімейство ударних і зенітних безпілотників різних модифікацій. Вони можуть уражати як повітряні, так і наземні цілі. Модульна конструкція дозволяє швидко змінювати окремі елементи та пристосовувати системи до нових загроз, а використання доступних матеріалів скорочує час виробництва і знижує вартість.

"Слобода" — мобільний комплекс керування дронами-перехоплювачами. Він інтегрований у систему протиповітряної оборони та забезпечує взаємодію операторів із підрозділами, які контролюють повітряний простір. Завдяки мобільності екіпажі можуть швидко змінювати місце роботи та розширювати зону застосування безпілотників.

Бойова робота

За інформацією розробників, системи вже пройшли випробування у польових і бойових умовах та отримали сертифікацію для використання Силами оборони України. Повідомляється, що під час бойового застосування комплекс "Феміда" продемонстрував ефективність на рівні 85% навіть в умовах роботи російських засобів радіоелектронної боротьби.

Подальші плани

За словами учасників проєкту, його головна мета — посилити захист Одеської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької та Кіровоградської областей із подальшим масштабуванням на інші регіони України. Також на базі Національної гвардії створили школу операторів безпілотників, майстерні, мобільні казарми та командні пункти. До розвитку проєкту запрошують долучатися цивільних спеціалістів, які мають досвід у розробці безпілотних систем та відповідних технологій.

Український дронт-камікадзе

Раніше на Одещині протестували новий дрон-камікадзе літакового типу під назвою "Бебрадрон". Його розробили на запит з фронту для ураження цілей, недосяжних для звичайних FPV-дронів через обмежену відстань та малу вагу вибухівки. Базова конфігурація апарата розрахована на дальність польоту до 45 км і бойове навантаження 7,5 кг, проте модульність системи дозволяє змінювати це співвідношення залежно від завдання (наприклад, зменшити вагу заряду до 4 кг задля збільшення дальності понад 50 км).

Ключовими перевагами дрона є автоматизований запуск з пневматичної катапульти, стійкість до ворожих засобів РЕБ завдяки режиму "круїз" та простота керування — досвідчені пілоти FPV опановують його за 10–15 хвилин. Крім того, модульна конструкція дозволяє легко ремонтувати апарат у польових умовах та швидко релокувати виробничі потужності у разі загрози. Після завершення останніх етапів випробувань "Бебрадрон" планують запустити у серійне виробництво.

Як повідомляли Новини.LIVE, Росія продовжує атакувати Одесу та Одещину, використовуючи різні види озброєння та змінюючи маршрути ударів. Ворог намагається перевантажити українську ППО, виснажити її та знайти слабкі місця в системі захисту. Водночас Україна продовжує завдавати ударів по російських об'єктах, зокрема в Чорному морі. Нові атаки можуть стати частиною тривалої боротьби за контроль над морською логістикою.

Також Новини.LIVE писали, що Одеса та Одеська область залишаються одними з головних напрямків для російських атак. Українські військові готують регіон до різних сценаріїв і посилюють оборону міста. Сили оборони готові реагувати на нові загрози, зокрема можливу спробу ворога просунутися в напрямку Одеси.