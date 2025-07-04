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Головна Одеса Дрони РФ із китайською начинкою пошкодили посольство КНР в Одесі

Дрони РФ із китайською начинкою пошкодили посольство КНР в Одесі

Ua ru
Дата публікації: 4 липня 2025 16:28
В Одесі та Києві у дронах РФ знайшли китайські компоненти
Уламок БпЛА у Києві. Фото: Андрій Сибіга у соцмережі

В Одесі внаслідок однієї з атак дрона-камікадзе був пошкоджений будинок Генерального консульства Китаю. Але найцікавіше: у ворожому безпілотнику виявили запчастини, зроблені в КНР.

 Про це повідомив глава МЗС України Андрій Сибіга.

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Дрони з китайськими запчастинами

За словами Андрія Сибіги, дрон, що прилетів до посольства КНР, будівля якого через це сильно постраждала, мав китайські компоненти. Він назвав це символом того, як Путін продовжує розпалювати війну, залучаючи зброю з Ірану, військових з Північної Кореї та деталі з Китаю.

Крім того, БпЛА із китайськими запчастинами виявили й після сьогоднішнього обстрілу у Києві. Про це свідчить маркування підприємства-виробника "Suzhou Ecod Precision Manufacturing Co., Ltd" на відповідних деталях, повідомила пресслужба СБУ.

"Яка іронія. Після сьогоднішнього масованого російського повітряного нападу на Україну ми виявили в Києві компонент російсько-іранського бойового безпілотника "Шахед-136"/"Геран-2", який був виготовлений у Китаї та поставлений зовсім нещодавно", — йдеться у повідомленні Андрія Сибіги.

Андрій Сибіга також закликав Сполучені Штати та міжнародну спільноту посилити тиск як на режим у Москві, так і на його військовий бюджет.

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Повідомленні Андрія Сибіги. Фото: скриншот посту Андрія Сибіги в Х
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Уламок дрону, знайдений у Києві. Фото: Андрій Сибіга в соцмережі 

Нагадаємо, нещодавно ми писали про наслідки нічної атаки на Київ. А також про спробу нападу на Одещину новими морськими дронами.

Одеса Китай Новини Одеси дрони війна в Україні
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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