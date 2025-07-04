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Главная Одесса Дроны РФ с китайской начинкой повредили посольство КНР в Одессе

Дроны РФ с китайской начинкой повредили посольство КНР в Одессе

Ua ru
Дата публикации 4 июля 2025 16:28
В Одессе и Киеве в дронах РФ нашли китайские компоненты
Обломок БпЛА в Киеве. Фото: Андрей Сибига в соцсети

В Одессе в результате одной из атак дрона-камикадзе было повреждено здание Генерального консульства Китая. Но самое интересное: во вражеском беспилотнике обнаружили запчасти, сделанные в КНР.

Об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига.

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Дроны с китайскими запчастями

По словам Андрея Сибиги, дрон, прилетевший в посольство КНР, здание которого из-за этого сильно пострадало, был с китайскими компонентами. Он назвал это символом того, как Путин продолжает разжигать войну, привлекая оружие из Ирана, военных из Северной Кореи и детали из Китая.

Кроме того, БПЛА с китайскими запчастями обнаружили и после сегодняшнего обстрела в Киеве. Об этом свидетельствует маркировка предприятия-производителя "Suzhou Ecod Precision Manufacturing Co., Ltd" на соответствующих деталях, сообщила пресс-служба СБУ.

"Какая ирония. После сегодняшнего массированного российского воздушного нападения на Украину мы обнаружили в Киеве компонент российско-иранского боевого беспилотника "Шахед-136"/"Герань-2", который был изготовлен в Китае и поставлен совсем недавно", — говорится в сообщении Андрея Сибиги.

Андрей Сибига также призвал Соединенные Штаты и международное сообщество усилить давление как на режим в Москве, так и на его военный бюджет.

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Сообщении Андрея Сибиги. Фото: скриншот поста Андрея Сибиги в Х
Изображение
Обломок дрона, найденный в Киеве. Фото: Андрей Сибига в соцсети

Напомним, недавно мы писали о последствиях ночной атаки на Киев. А также о попытке нападения на Одесскую область новыми морскими дронами.

Одесса Китай Новости Одессы дроны война в Украине
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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