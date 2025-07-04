Сколько пляжей уже открыто в Одесской области — где в Одессе искупаться в море

В Одессе получили разрешение на работу еще 18 пляжей
В Одесской области, в результате проверок, дали разрешение на работу еще 18 пляжам, большинство из которых — в областном центре. Еще 2 зоны отдыха, которые также уже готовы для посещения, находятся в Черноморске и поселке Приморском.
Об этом сообщает пресс-служба Одесской ОВА.
Открытие пляжей
Согласно решению Одесской областной военной администрации, в Одессе получили разрешение на работу еще 18 пляжей:
- "Паблик"
- "Андерхилл"
- "Либерти"
- "Ибица"
- "Варадеро"
- "Кораблик"
- "Киви"
- 5 участков "Соло Бич"
- Пляж "Кокос"
- 2 зоны между траверсами №14 и №15 пляжа "Золотой берег"
- Ланжерон
Добавим, ранее для отдыхающих были открыты лишь 11 пляжей в нашем городе:
- "Центральный городской пляж",
- инклюзивный "Безграничье"
- "Калетоне",
- "Буфете на Малом Фонтане",
- "Гранд Петтин",
- "Итаке",
- "Кубе",
- "Сигал Бич"
- и "Паблик",
- Курортный
- "Чайка".
В Одесском регионе получили разрешение на работу только 2 зоны отдыха. А именно:
- Центральный городской пляж (Черноморск)
- Пляж в поселке Приморское (Измаильский район)
"Напоминаем: во время воздушной тревоги, шторма от 2 баллов или обнаружении подозрительных предметов — пребывание людей у моря запрещено!" — говорится в сообщении Одесской ОВА.
Пляжам предоставляют разрешения на работу только после их проверки на доступность укрытий и обследования морского дна на наличие взрывных устройств. Этот процесс еще продолжается, поэтому список будет обновляться.
Напомним, недавно мы писали о том, готова ли одесская Аркадия к приему отдыхающих. А также о том, законно ли отдыхать в Затоке.
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