Сколько пляжей уже открыто в Одесской области — где в Одессе искупаться в море

Пляж в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одесской области, в результате проверок, дали разрешение на работу еще 18 пляжам, большинство из которых — в областном центре. Еще 2 зоны отдыха, которые также уже готовы для посещения, находятся в Черноморске и поселке Приморском.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской ОВА.

Реклама

Читайте также:

Открытие пляжей

Согласно решению Одесской областной военной администрации, в Одессе получили разрешение на работу еще 18 пляжей:

"Паблик"

"Андерхилл"

"Либерти"

"Ибица"

"Варадеро"

"Кораблик"

"Киви"

5 участков "Соло Бич"

Пляж "Кокос"

2 зоны между траверсами №14 и №15 пляжа "Золотой берег"

Ланжерон

Добавим, ранее для отдыхающих были открыты лишь 11 пляжей в нашем городе:

"Центральный городской пляж",

инклюзивный "Безграничье"

"Калетоне",

"Буфете на Малом Фонтане",

"Гранд Петтин",

"Итаке",

"Кубе",

"Сигал Бич"

и "Паблик",

Курортный

"Чайка".

В Одесском регионе получили разрешение на работу только 2 зоны отдыха. А именно:

Центральный городской пляж (Черноморск)

Пляж в поселке Приморское (Измаильский район)

"Напоминаем: во время воздушной тревоги, шторма от 2 баллов или обнаружении подозрительных предметов — пребывание людей у моря запрещено!" — говорится в сообщении Одесской ОВА.

Пляжам предоставляют разрешения на работу только после их проверки на доступность укрытий и обследования морского дна на наличие взрывных устройств. Этот процесс еще продолжается, поэтому список будет обновляться.

Напомним, недавно мы писали о том, готова ли одесская Аркадия к приему отдыхающих. А также о том, законно ли отдыхать в Затоке.