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Главная Одесса В Одессе получили разрешение на работу еще 18 пляжей

В Одессе получили разрешение на работу еще 18 пляжей

Ua ru
Дата публикации 4 июля 2025 15:02
Сколько пляжей уже открыто в Одесской области — где в Одессе искупаться в море
Пляж в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одесской области, в результате проверок, дали разрешение на работу еще 18 пляжам, большинство из которых — в областном центре. Еще 2 зоны отдыха, которые также уже готовы для посещения, находятся в Черноморске и поселке Приморском.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской ОВА.

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Открытие пляжей

Согласно решению Одесской областной военной администрации, в Одессе получили разрешение на работу еще 18 пляжей:

  • "Паблик"
  • "Андерхилл"
  • "Либерти"
  • "Ибица"
  • "Варадеро"
  • "Кораблик"
  • "Киви"
  • 5 участков "Соло Бич"
  • Пляж "Кокос"
  • 2 зоны между траверсами №14 и №15 пляжа "Золотой берег"
  • Ланжерон

Добавим, ранее для отдыхающих были открыты лишь 11 пляжей в нашем городе:

  • "Центральный городской пляж",
  • инклюзивный "Безграничье"
  • "Калетоне",
  • "Буфете на Малом Фонтане",
  • "Гранд Петтин",
  • "Итаке",
  • "Кубе",
  • "Сигал Бич"
  • и "Паблик",
  • Курортный
  • "Чайка".

В Одесском регионе получили разрешение на работу только 2 зоны отдыха. А именно:

  • Центральный городской пляж (Черноморск)
  • Пляж в поселке Приморское (Измаильский район)

"Напоминаем: во время воздушной тревоги, шторма от 2 баллов или обнаружении подозрительных предметов — пребывание людей у моря запрещено!" — говорится в сообщении Одесской ОВА.

Пляжам предоставляют разрешения на работу только после их проверки на доступность укрытий и обследования морского дна на наличие взрывных устройств. Этот процесс еще продолжается, поэтому список будет обновляться.

Напомним, недавно мы писали о том, готова ли одесская Аркадия к приему отдыхающих. А также о том, законно ли отдыхать в Затоке.

Одесса Черное море пляж Одесская область Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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