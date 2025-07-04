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Головна Одеса В Одесі отримали дозвіл на роботу ще 18 пляжів

В Одесі отримали дозвіл на роботу ще 18 пляжів

Ua ru
Дата публікації: 4 липня 2025 15:02
Скільки пляжів вже відкрито на Одещині — де в Одесі покупатися в морі
Пляж в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

На Одещині, в результаті перевірок, дали дозвіл на роботу ще 18 пляжам, більшість з яких — в  обласному центрі. Ще 2 зони відпочинку, які також вже готові для відвідування, знаходяться у Чорноморську та селищі Приморському.

Про це повідомляє прес-служба Одеської ОВА.

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Відкриття пляжів

Згідно з рішенням Одеської обласної військової адміністрації, в Одесі отримали дозвіл на роботу ще 18 пляжів:

  • "Паблік"
  • "Андерхілл"
  •  "Ліберті"
  • "Ібіца"
  • "Варадеро"
  • "Кораблик"
  • "Ківі"
  • 5 ділянок "Соло Біч"
  • Пляж "Кокос"
  • 2 зони між траверсами №14 і №15 пляжу "Золотий берег"
  • Ланжерон

Додамо, раніше для відпочивальників були відкриті лише 11 пляжів у нашому місті:

  • "Центральний міський пляж",
  • інклюзивний "Безмежі"
  • "Калетоні",
  • "Буфеті на Малому Фонтані",
  • "Гранд Петтін",
  • "Ітаці",
  • "Кубі",
  • "Сігал Біч"
  • та "Паблік",
  • Курортний
  • "Чайка".

В Одеському регіоні отримали дозвіл на роботу лише 2 зони відпочинку. А саме:

  • Центральний міський пляж (Чорноморськ)
  • Пляж у селищі Приморське (Ізмаїльський район)

"Нагадуємо: під час повітряної тривоги, шторму від 2 балів чи виявленні підозрілих предметів — перебування людей біля моря заборонено!" — йдеться у повідомленні Одеської ОВА.

Пляжам надають дозволи на роботу лише після їх перевірки на доступність укриттів та обстеження морського дна на наявність вибухових пристроїв. Цей процес ще триває, тому зон тому список буде оновлюватися.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, чи готова одеська Аркадія до прийому відпочивальників. А також про те, чи законно відпочивати у Затоці.

Одеса Чорне море пляж Одеська область Новини Одеси
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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