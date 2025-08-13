Дрони СБУ Sea Baby зможуть атакувати ворога під водою

Дрон Sea Baby. Фото ілюстративне: shipshub

Сьогодні дрони СБУ Sea Baby стали багатоцільовими платформами, які здатні вступати у бій навіть з авіацією противника. Крім того, наразі військові працюють над тим, щоб вони могли вражати ворога і під водою.

Про це повідомив голова Служби безпеки України Василь Малюк в інтерв'ю для марафона "Єдині новини".

Дрони Sea Baby

Сьогодні безпілотники Sea Baby вже працюють не просто в режимі камікадзе, а стали багатоцільовими платформами. Вони несуть на собі FPV-дрони, оснащені кулеметною зброєю та здатні встановлювати міни. Крім того, наразі фахівці працюють над тим, щоб зробити їх ще більш ефективними. Голова СБУ Василь Малюк натякнув на те, що у подальшому їх можна буде використовувати й під водою.

"Це вже багатоцільові платформи, і ми їх постійно й ефективно застосовуємо. Вони повноцінно вступають в бій з ворожою авіацією. Вони мінують і роблять багато чого іншого, але я про це розповідати не буду. Скажу лише, що опановуються інші вже простори, в тому числі й підводний", — каже голова СБУ Василь Малюк.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про знищення радіолокаційного комплексу у Криму. А також про те, у якому командному пункті плануються удари по Одещині.