Главная Одесса Дроны Sea Baby смогут вести бой не только на воде — что изменится

Дроны Sea Baby смогут вести бой не только на воде — что изменится

Ua ru
Дата публикации 13 августа 2025 11:19
Дроны СБУ Sea Baby смогут атаковать врага под водой
Дрон Sea Baby. Фото иллюстративное: shipshub

Сегодня дроны СБУ Sea Baby стали многоцелевыми платформами, которые способны вступать в бой даже с авиацией противника. Кроме того, сейчас военные работают над тем, чтобы они могли поражать врага и под водой.

Об этом сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Малюк в интервью для марафона "Єдині новини".

Читайте также:

Дроны Sea Baby

Сегодня беспилотники Sea Baby уже работают не просто в режиме камикадзе, а стали многоцелевыми платформами. Они несут на себе FPV-дроны, оснащены пулеметным оружием и способны устанавливать мины. Кроме того, сейчас специалисты работают над тем, чтобы сделать их еще более эффективными. Глава СБУ Василий Малюк намекнул на то, что в дальнейшем их можно будет использовать и под водой.

"Это уже многоцелевые платформы, и мы их постоянно и эффективно применяем. Они полноценно вступают в бой с вражеской авиацией. Они минируют и делают много чего другого, но я об этом рассказывать не буду. Скажу лишь, что осваиваются другие уже пространства, в том числе и подводное", — говорит глава СБУ Василий Малюк.

Напомним, недавно мы писали об уничтожении радиолокационного комплекса в Крыму. А также о том, в каком командном пункте планируются удары по Одесской области.

СБУ Одесса Василий Малюк Новости Одессы дроны война в Украине
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
