Кримський міст — як Росія захищає об'єкт

Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук. Фото: Дмитро Плетенчук/Facebook

Росія витрачає колосальні ресурси на оборону Кримського мосту, який має стратегічне й символічне значення для загарбників. Окупанти щодня докладають чимало зусиль, щоб вберегти цю незаконну споруду, проте не можуть гарантувати безпеку об’єкта.

Про це у неділю, 5 січня, в етері телемарафону "Ми — Україна" розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

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Захист Кримського мосту росіянами

За словами речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука, окупанти щодня застосовують цілий спектр заходів для охорони Кримського мосту, серед яких димові завіси, патрулювання катерами берегової охорони ФСБ та ешелоновані системи протиповітряної оборони.

"Росіяни чудово розуміють важливість цього об'єкта як із військового, так і з пропагандистського погляду. Вони витрачають колосальні ресурси, щоб захистити міст, і це, мабуть, єдина причина, чому він досі там знаходиться", — зазначив Плетенчук.

Знищення Кримського мосту

Однак навіть така ретельна оборона не захищає Кримський міст від атак. За інформацією речника, останні "інциденти" з морськими дронами, які завдали значних втрат російським гелікоптерам, засвідчили вразливість мосту.

"Після удару дронами російська авіація стала обережнішою. Проте практика показує, що окупанти реагують лише після повторних ударів. Тому ми можемо очікувати, що після наступного інциденту їхні заходи захисту ще більше посиляться, хоча це не вирішить основних проблем", — додав Плетенчук.

За словами речника ВМС, дії окупантів, хоч і послідовні, але не завжди ефективні, й росіяни часто реагують із запізненням і приймають рішення лише після серії невдач.

Нагадаємо, росіяни активно укріплюють Кримський міст різноманітними спорудами. Також ми повідомляли, що окупанти виводили в Чорне море майже з десяток кораблів, але швидко повернули їх у місце базування.