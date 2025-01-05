Крымский мост — как Россия защищает объект

Спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук. Фото: Дмитрий Плетенчук/Facebook

Россия тратит колоссальные ресурсы на оборону Крымского моста, который имеет стратегическое и символическое значение для захватчиков. Оккупанты ежедневно прилагают немало усилий, чтобы уберечь это незаконное сооружение, однако не могут гарантировать безопасность объекта.

Об этом в воскресенье, 5 января, в эфире телемарафона "Мы — Украина" рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

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По словам спикера ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, оккупанты ежедневно применяют целый спектр мер для охраны Крымского моста, среди которых дымовые завесы, патрулирование катерами береговой охраны ФСБ и эшелонированные системы противовоздушной обороны.

"Россияне прекрасно понимают важность этого объекта как с военной, так и с пропагандистской точки зрения. Они тратят колоссальные ресурсы, чтобы защитить мост, и это, пожалуй, единственная причина, почему он до сих пор там находится", — отметил Плетенчук.

Уничтожение Крымского моста

Однако даже такая тщательная оборона не защищает Крымский мост от атак. По информации спикера, последние "инциденты" с морскими дронами, которые нанесли значительный урон российским вертолетам, показали уязвимость моста.

"После удара дронами российская авиация стала более осторожной. Однако практика показывает, что оккупанты реагируют только после повторных ударов. Поэтому мы можем ожидать, что после следующего инцидента их меры защиты еще больше усилятся, хотя это не решит основных проблем", — добавил Плетенчук.

По словам спикера ВМС, действия оккупантов, хоть и последовательны, но не всегда эффективны, и россияне часто реагируют с опозданием и принимают решения только после серии неудач.

Напомним, россияне активно укрепляют Крымский мост разнообразными сооружениями. Также мы сообщали, что оккупанты выводили в Черное море почти с десяток кораблей, но быстро вернули их в места базирования.