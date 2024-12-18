Росіяни будують щось дивне біля Кримського мосту, відео

Кримський міст. Фото: delo.ua

Росіяни активно укріплюють Кримський міст різноманітними спорудами. Серед них є й така, що має вигляд як паралельний перехід. Але напевне сказати, що це, можна буде лише після завершення робіт.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів речник ВМС Дмитро Плетенчук.

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Що будують

За словами військового, росіяни створюють біля Кримського мосту гідротехнічні споруди, загородження з барж та "їжаки". Також працюють над створенням паралельного переходу. Його призначення поки незрозуміле.

"Він виглядає поки що як паралельний перехід. Але допоки ця конструкція не буде завершена, казати про це ще рано", — сказав Дмитро Плетенчук.

Речник припустив, що споруда може використовуватися у разі потреби для активної оборони.

Дмитро Плетенчук також відзначив, що Кримський міст залишається ключовим логістичним маршрутом для постачання до Криму, оскільки паромна переправа фактично не працює, а інші шляхи залишаються недобудованими або небезпечними через близькість до лінії фронту.

Раніше ми повідомляли, що біля Кримського мосту зникли оборонні загородження. У ВМС ЗСУ припускають, що їх знищив шторм.