Россияне строят что-то странное у Крымского моста, видео

Крымский мост. Фото: delo.ua

Россияне активно укрепляют Крымский мост разнообразными постройками. Среди них есть и одна, которая выглядит как параллельный переход. Но наверняка сказать, что это, можно будет только после завершения работ.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал спикер ВМС Дмитрий Плетенчук.

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Что строят

По словам военного, россияне создают у Крымского моста гидротехнические сооружения, заграждения из барж и "ежи". Также работают над созданием параллельного перехода. Его назначение пока неясно.

"Он выглядит пока как параллельный переход. Но пока эта конструкция не будет завершена, говорить об этом еще рано", — сказал Дмитрий Плетенчук.

Представитель предположил, что сооружение может использоваться в случае необходимости для активной обороны.

Дмитрий Плетенчук также отметил, что Крымский мост остается ключевым логистическим маршрутом для снабжения Крымом, поскольку паромная переправа фактически не работает, а другие пути остаются недостроенными или опасными из-за близости к линии фронта.

Ранее мы сообщали, что у Крымского моста исчезли оборонительные заграждения. В ВМС ВСУ предполагают, что их уничтожил шторм.