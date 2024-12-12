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Навіщо росіяни зняли оборону з Кримського мосту — подробиці

12 грудня 2024 15:31
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Куди поділися російські баржі з Керченської протоки
Пожежа на Кримському мосту. Фото: скриншот
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Днями стало відомо про зникнення частини російських барж, які прикривали Кримський міст від атак українських морських дронів. У ВМС вважають, що загородження прибрали не росіяни, а саме море.

Про це в ефірі телеканалу "Ми Україна" розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук. 

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Куди поділися баржі

Військовий вважає малоймовірним, що росіяни самі відтягли кудись баржі. Адже вони виконують свою функцію й мають певну ефективність.

"Скоріше, це якраз той випадок, коли втручається безпосередньо природа і, відповідно, враховуючи погодні умови це могло стати саме результатом штормів", — говорить Дмитро Плетенчук. 

На його думку, вже найближчим часом ситуація у Керченській протоці може змінитися, й баржі повернуть на свої місця.

Наскільки ефективний захист

Дмитро Плетенчук зауважив, що навіть у меншій кількості баржі залишаються частиною системи захисту Кримського мосту. Ця система включає також катери берегової охорони й авіацію. Завдяки цьому, говорить речник, "цей об'єкт досі стоїть".

"Як комплекс заходів і один з їх елементів мабуть вони мають значення все ж таки тому що так вони перекривають там безпосередній доступ. Але все одно сподіваюся що згодом ця перепона так само зникне", — сказав військовий.  

Без українців не можуть

Також Дмитро Плетенчук розповів, що Росія змушена була продати серію новітніх фрегатів, бо ті не могли працювати без українських двигунів. Ці двигуни випускав завод "Зоря-Машпроект" у Миколаєві, й після 2014 року їхнє постачання до РФ припинилося. Налагодити повноцінне виробництво в себе росіяни не змогли, тому продали кораблі Індії, а та вже сама закуповувала для них двигуни.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що з Керченської протоки зникла половина барж, які росіяни використовували для захисту від українських морських дронів. Також ми писали про те, як безпілотники Сил оборони переломили хід війни у Чорному морі.

Одеса війна Крим ВМС Чорне море Кримський міст

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