Куда делись российские баржи из Керченского пролива

Пожар на Крымском мосту Фото: скриншот

На днях стало известно об исчезновении части российских барж, прикрывавших Крымский мост от атак украинских морских дронов. В ВМС считают, что заграждение убрали не россияне, а само море.

Об этом в эфире телеканала "Мы Украина" рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

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Куда девались баржи

Военный считает маловероятным, что россияне сами оттащили куда-то баржи. Они выполняют свою функцию и имеют определенную эффективность.

"Скорее, это как раз тот случай, когда вмешивается непосредственно природа и, соответственно, учитывая погодные условия, это могло стать именно результатом штормов", — говорит Дмитрий Плетенчук.

По его мнению, уже в ближайшее время ситуация в Керченском проливе может измениться и баржи вернут на свои места.

Насколько эффективна защита

Дмитрий Плетенчук отметил, что даже в меньшем количестве баржи остаются частью системы защиты Крымского моста. Эта система включает также катера береговой охраны и авиацию. Благодаря этому, говорит спикер, "этот объект до сих пор стоит".

"Как комплекс мер и один из их элементов, видимо, они имеют значение все-таки потому, что так они перекрывают там непосредственный доступ. Но все равно надеюсь, что впоследствии эта преграда так же исчезнет", — сказал военный.

Без украинцев не могут

Также Дмитрий Плетенчук рассказал, что Россия вынуждена была продать серию новейших фрегатов, потому что они не могли работать без украинских двигателей. Эти двигатели выпускал завод "Заря-Машпроект" в Николаеве, и после 2014 года их поставка в РФ прекратилась. Наладить полноценное производство у себя россияне не смогли, поэтому продали корабли Индии, а та сама закупала для них двигатели.

Напомним, ранее мы писали, что из Керченского пролива исчезла половина барж, которые россияне использовали для защиты от украинских морских дронов. Также мы писали о том, как беспилотники сил обороны переломили ход войны в Черном море.