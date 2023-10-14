Дронова атака на Ізмаїл: кількість тих, хто звернувся за компенсацією, зростає

Зруйнований будинок в Ізмаїлі. Фото: Андрій Абрамченко

У ніч з 11 на 12 жовтня ворог вчинив атаку за допомогою дронів на цивільні та припортові об'єкти в Ізмаїлі. Внаслідок падіння снаряда було пошкоджено багатоповерхівку та приватні будинки і майже 50 мешканців подали заяви про завдані збитки.

Про це повідомив мер міста Андрій Абрамченко.

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Які руйнування та пошкодження

Один будинок був повністю зруйнований і не підлягає відновленню. Городянка 88 років отримала опіки та була госпіталізована. Вона зараз перебуває у лікарні та отримує необхідну допомогу. Очищення та вивезення уламків будинків вже розпочато. Мер міста Андрій Абрамченко повідомив, що поки триватиме відновлення будинку, пенсіонерка та її сім'я тимчасово проживатимуть в одному з комунальних закладів.

Ліквідація наслідків

Для ліквідації наслідків атаки залучені всі комунальні служби. Фахівці проводять огляд та фотодокументацію пошкоджених будівель. Представники соціальних служб приймають заяви мешканців для відшкодування збитків та надання допомоги.

Місцевий бюджет виділить кошти на відновлення житлових об'єктів, а Одеська обласна військова адміністрація запропонувала допомогу у відновленні пошкодженого житла.

"Роботи з відновлення пошкоджень житлових об’єктів будуть проводитися за кошти місцевого бюджету", — зазначив Андрій Абрамченко.

Фахівці проводять обстеження та фотофіксацію будівель із визначенням обсягів пошкоджень. Представники соціальних служб збирають заяви мешканців на відшкодування пошкоджень та отримання допомоги. Уже прийнято близько 50 заяв.

Нагадаємо, 12 жовтня російські окупанти вкотре атакували Одеську область. Вони вдарили по складській будівлі та приватних будинках. Про це повідомляють Сили оборони півдня України. Ворог спрямував ударні безпілотники по припортовій інфраструктурі Подунав'я.