Дроновая атака на Измаил: количество обратившихся за компенсацией растет

Разрушенный дом в Измаиле. Фото: Андрей Абрамченко

В ночь с 11 на 12 октября враг совершил атаку с помощью дронов на гражданские и припортовые объекты в Измаиле. В результате падения снаряда была повреждена многоэтажка и частные дома. Почти 50 жителей подали заявления о нанесенном ущербе.

Об этом сообщил мэр города Андрей Абрамченко.

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Какие разрушения и повреждения

Один дом был полностью разрушен и не подлежит восстановлению. Горожанка 88 лет получила ожоги и была госпитализирована. Она сейчас находится в больнице и получает необходимую помощь. Очистка и вывоз обломков домов уже начата. Мэр города Андрей Абрамченко сообщил, что пока будет продолжаться восстановление дома, пенсионерка и ее семья будут временно проживать в одном из коммунальных заведений.

Ликвидация последствий

Для ликвидации последствий атаки были привлечены все коммунальные службы. Специалисты производят осмотр и фотодокументацию поврежденных зданий. Представители социальных служб принимают заявления жителей для возмещения ущерба и оказания помощи.

Местный бюджет выделит средства для восстановления жилых объектов, а Одесская областная военная администрация предложила помощь в восстановлении поврежденного жилья.

"Работы по восстановлению повреждений жилых объектов будут проводиться за средства местного бюджета", — отметил Андрей Абрамченко.

Специалисты производят обследование и фотофиксацию зданий с определением объемов повреждений. Представители социальных служб собирают заявления жителей на возмещение повреждений и получение помощи. Уже принято около 50 заявлений.

Напомним, 12 октября, российские оккупанты в очередной раз атаковали Одесскую область. Они ударили по складскому зданию и частным домам. Об этом сообщают Силы обороны юга Украины. Враг направил ударные беспилотники по припортовой инфраструктуре Подунавья.