Ремонт арени «Крижинка» в Одесі: що вже зроблено

Техніка заливає арену. Фото: Олег Кіпер

В Одесі добігає кінця оновлення спортивної арени "Крижинка". Тут колись тренувалася олімпійська чемпіонка Оксана Баюл, а нині готуються до змагань юні хокеїсти та фігуристи. Найближчим часом локація знову буде працювати.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Відновлення арени

"Крижинка" — знакове місце для одеського спорту. Довгий час арена залишалася у занедбаному стані: діти займалися в непридатних роздягальнях і старих душових. Та на початку цього року її почали відновлювати.

Нині арена практично готова приймати спортсменів у нових умовах. Відновлені зали, тренувальні кімнати, роздягальні та душові. У планах — встановити сучасне енергозберігаюче обладнання, щоб арена працювала без перебоїв упродовж року. Очільник Одеської ОВА підкреслив, що мета відновлення — повернути арені її колишню спортивну славу і створити для дітей простір, де вони зможуть здійснювати свої мрії.

"Вірю, що ця арена знову стане місцем, де народжуються чемпіони з Одещини", — зазначив він.

Льодова арена до та після відновлення. Фото: Олег Кіпер

Спортивна зала до та після ремонту. Фото: Олег Кіпер

