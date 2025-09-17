Відео
Україна
Головна Одеса Друге дихання для Одеської льодової арени – що зроблено

Друге дихання для Одеської льодової арени – що зроблено

Ua ru
Дата публікації: 17 вересня 2025 14:49
Ремонт арени «Крижинка» в Одесі: що вже зроблено
Техніка заливає арену. Фото: Олег Кіпер

В Одесі добігає кінця оновлення спортивної арени "Крижинка". Тут колись тренувалася олімпійська чемпіонка Оксана Баюл, а нині готуються до змагань юні хокеїсти та фігуристи. Найближчим часом локація знову буде працювати.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Читайте також:

Відновлення арени

"Крижинка" — знакове місце для одеського спорту. Довгий час арена залишалася у занедбаному стані: діти займалися в непридатних роздягальнях і старих душових. Та на початку цього року її почали відновлювати.

Нині арена практично готова приймати спортсменів у нових умовах. Відновлені зали, тренувальні кімнати, роздягальні та душові. У планах — встановити сучасне енергозберігаюче обладнання, щоб арена працювала без перебоїв упродовж року. Очільник Одеської ОВА підкреслив, що мета відновлення — повернути арені її колишню спортивну славу і створити для дітей простір, де вони зможуть здійснювати свої мрії.

"Вірю, що ця арена знову стане місцем, де народжуються чемпіони з Одещини", — зазначив він.

Одеса. Віновлення арени
Льодова арена до та після відновлення. Фото: Олег Кіпер
Одеса. Відновлення арени
Спортивна зала до та після ремонту. Фото: Олег Кіпер

Нагадаємо, ми повідомляли, що жителі Одещини створили петицію, аби відновитиКуяльницький лиман. Також ми писали, що Миколаївщина отримає допомогу на відновлення від Данії.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
