Ремонт арены "Льдинка" в Одессе: что уже сделано

Техника заливает арену. Фото: Олег Кипер

В Одессе подходит к концу обновление спортивной арены "Крыжинка". Здесь когда-то тренировалась олимпийская чемпионка Оксана Баюл, а сейчас готовятся к соревнованиям юные хоккеисты и фигуристы. В ближайшее время локация снова будет работать.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Восстановление арены

"Крыжинка" — знаковое место для одесского спорта. Долгое время арена оставалась в запущенном состоянии: дети занимались в непригодных раздевалках и старых душевых. Но в начале этого года ее начали восстанавливать.

Сейчас арена практически готова принимать спортсменов в новых условиях. Восстановлены залы, тренировочные комнаты, раздевалки и душевые. В планах — установить современное энергосберегающее оборудование, чтобы арена работала без перебоев в течение года. Глава Одесской ОГА подчеркнул, что цель восстановления — вернуть арене ее былую спортивную славу и создать для детей пространство, где они смогут осуществлять свои мечты.

"Верю, что эта арена снова станет местом, где рождаются чемпионы из Одесской области", — отметил он.

Ледовая арена до и после восстановления. Фото: Олег Кипер

Спортивный зал до и после ремонта. Фото: Олег Кипер

