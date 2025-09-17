Видео
Трагедия на фуникулере в Киеве — обвиняемый впервые признал вину
Второе дыхание для Одесской ледовой арены — что сделано

Второе дыхание для Одесской ледовой арены — что сделано

Ua ru
Дата публикации 17 сентября 2025 14:49
Ремонт арены "Льдинка" в Одессе: что уже сделано
Техника заливает арену. Фото: Олег Кипер

В Одессе подходит к концу обновление спортивной арены "Крыжинка". Здесь когда-то тренировалась олимпийская чемпионка Оксана Баюл, а сейчас готовятся к соревнованиям юные хоккеисты и фигуристы. В ближайшее время локация снова будет работать.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Читайте также:

Восстановление арены

"Крыжинка" — знаковое место для одесского спорта. Долгое время арена оставалась в запущенном состоянии: дети занимались в непригодных раздевалках и старых душевых. Но в начале этого года ее начали восстанавливать.

Сейчас арена практически готова принимать спортсменов в новых условиях. Восстановлены залы, тренировочные комнаты, раздевалки и душевые. В планах — установить современное энергосберегающее оборудование, чтобы арена работала без перебоев в течение года. Глава Одесской ОГА подчеркнул, что цель восстановления — вернуть арене ее былую спортивную славу и создать для детей пространство, где они смогут осуществлять свои мечты.

"Верю, что эта арена снова станет местом, где рождаются чемпионы из Одесской области", — отметил он.

Одеса. Віновлення арени
Ледовая арена до и после восстановления. Фото: Олег Кипер
Одеса. Відновлення арени
Спортивный зал до и после ремонта. Фото: Олег Кипер

Напомним, мы сообщали, что жители Одесской области создали петицию, чтобы восстановить Куяльницкий лиман. Также мы писали, что Николаевщина получит помощь на восстановление от Дании.

