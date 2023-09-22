Друге судно покинуло порт на Одещині: куди прямує

Судно AROYAT. Фото: Олександр Кубраков

Судно AROYAT з прапором Палау та вантажем у 17,6 тисячі тонн української пшениці для Єгипту успішно вийшло з порту Чорноморськ. Це вже другий випадок, коли судно скористалося тимчасовим коридором для цивільних суден.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

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Екіпаж судна AROYAT складається з громадян Єгипту, Туреччини, Азербайджану, Бельгії та Албанії, що свідчить про міжнародний характер цього транспортного проєкту.

Раніше, через цей самий тимчасовий коридор, пройшло судно RESILIENT AFRICA з 3 тисячами тонн пшениці, також з метою експорту до країн Азії.

Що відомо про тимчасовий коридор

Згідно з навігаційним дорученням Військово-морських сил Збройних сил України №6, нові маршрути руху цивільних суден до/з чорноморських морських портів України були активовані з 8 серпня 2023 року.

Важливо зазначити, що Україна ініціювала цей маршрут та подала звернення до Міжнародної морської організації (IMO), щоб отримати підтримку і визнання свого права на вільне торговельне судноплавство. Рада ІМО визнала права України та закликала Росію дотримуватися міжнародних конвенцій і припинити погрози.

Нагадаємо, Збройним силам завдяки своїй роботі вдалося створити певний паритет у Чорному морі. Наразі п'ять кораблів із промисловою групою вже скористалися тимчасовими морськими коридорами.