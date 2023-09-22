Второе судно покинуло порт в Одесской области: куда следует

Судно AROYAT. Фото: Александр Кубраков

Судно AROYAT с флагом Палау и грузом в 17,6 тысяч тонн украинской пшеницы для Египта успешно вышло из порта Черноморск. Это уже второй случай, когда судно воспользовалось временным коридором для гражданских судов.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению, министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

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Экипаж судна AROYAT состоит из граждан Египта, Турции, Азербайджана, Бельгии и Албании, что свидетельствует о международном характере этого транспортного проекта.

Ранее через этот самый временный коридор прошло судно RESILIENT AFRICA с 3 тысячами тонн пшеницы, также с целью экспорта в страны Азии.

Что известно о временном коридоре

Согласно навигационному поручению Военно-морских сил Вооруженных сил Украины №6, новые маршруты движения гражданских судов в/из черноморских морских портов Украины были активированы с 8 августа 2023 года.

Важно отметить, что Украина инициировала этот маршрут и подала обращение Международной морской организации (IMO), чтобы получить поддержку и признание своего права на свободное торговое судоходство. Совет ИМО признал права Украины и призвал Россию соблюдать международные конвенции и прекратить угрозы.

Напомним, вооруженным силам благодаря своей работе удалось создать определенный паритет в Черном море. В настоящее время пять кораблей с промышленной группой уже воспользовались временными морскими коридорами.