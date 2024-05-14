Дружина голови Одеської ОВА інвестує у базу відпочинку в Буковелі — журналістське розслідування

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Фото: Олег Кіпер

Ірина Кіпер, дружина очільника Одеської обласної державної адміністрації, активно інвестує в туристичний бізнес. Зокрема, жінка володіє базою відпочинку в Буковелі та продовжує її розвивати навіть під час війни.



Про це повідомляють журналісти hromadske.

Розвиток бази відпочинку

Так, за даними журналістів, Ірина Кіпер є власницею елітної бази відпочинку в Буковелі. Там вартість найбільш доступного номера перевищує 5 000 гривень за ніч. Зазначається, що окрему віллу ж можна винайняти за 16 000 гривень на добу. Бізнес-партнером Ірини Кіпер є Василь Кавлак, який будує в Буковелі найбільший в Україні апарт-готель на 800 номерів.



Читайте також:

Очільник Одеської ОВА разом зі своєю дружиною Іриною. Фото: Олег Кіпер

Більше про нерухомість родини

За даними розслідування, частину нерухомості родина Кіперів набула ще до початку війни. Йдеться про квартиру в столиці та дачу на Київщині, яку у 2021 році віддала у безоплатне користування на 15 років Профспілка митників. До спадщини Олега Кіпера також належить сільськогосподарська ділянка в Одеській області.



Щодо дружини очільника Одеської ОВА, то за останні два роки Ірина Кіпер стала власницею двох квартир у Києві та чотирьох об’єктів нерухомості в Буковелі. Квартири у столиці використовуються під комерційні приміщення: вони розташовані на перших поверхах та жінка влаштувала там магазини.

Статки одеських посадовців

Ми раніше писали, що перший заступник міського голови Миколаєва Віталій Луков оприлюднив декларацію про доходи та майно за 2023 рік. Він зазначив, що його дружина Лариса Лукова стала власницею дачного будинку та земельної ділянки у місті.

Також ми повідомляли, що заступник голови Одеської обласної державної адміністрації Сергій Кропива оприлюднив дані про дохід за 2023 рік. У декларації він зазначив, що його дружина придбала Mercedes за практично п'ять мільйонів гривень, а самому Сергію дві автівки довелось продати.