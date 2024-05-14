Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Дружина голови Одеської ОВА інвестує у базу відпочинку в Буковелі — журналістське розслідування arrow

Дружина голови Одеської ОВА інвестує у базу відпочинку в Буковелі — журналістське розслідування

14 травня 2024 16:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Дружина голови Одеської ОВА інвестує у базу відпочинку в Буковелі — журналістське розслідування
Голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Фото: Олег Кіпер
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Ірина Кіпер, дружина очільника Одеської обласної державної адміністрації, активно інвестує в туристичний бізнес. Зокрема, жінка володіє базою відпочинку в Буковелі та продовжує її розвивати навіть під час війни.  
 
Про це повідомляють журналісти hromadske.

Розвиток бази відпочинку

Так, за даними журналістів, Ірина Кіпер є власницею елітної бази відпочинку в Буковелі. Там вартість найбільш доступного номера перевищує 5 000 гривень за ніч. Зазначається, що окрему віллу ж можна винайняти за 16 000 гривень на добу. Бізнес-партнером Ірини Кіпер є Василь Кавлак, який будує в Буковелі найбільший в Україні апарт-готель на 800 номерів.
 

Читайте також:
Ірина Кіпер розвиває бізнес
Очільник Одеської ОВА разом зі своєю дружиною Іриною. Фото: Олег Кіпер

Більше про нерухомість родини

За даними розслідування, частину нерухомості родина Кіперів набула ще до початку війни. Йдеться про квартиру в столиці та дачу на Київщині, яку у 2021 році віддала у безоплатне користування на 15 років Профспілка митників. До спадщини Олега Кіпера також належить сільськогосподарська ділянка в Одеській області.  

Щодо дружини очільника Одеської ОВА, то за останні два роки Ірина Кіпер стала власницею двох квартир у Києві та чотирьох об’єктів нерухомості в Буковелі. Квартири у столиці використовуються під комерційні приміщення: вони розташовані на перших поверхах та жінка влаштувала там магазини.

Статки одеських посадовців

Ми раніше писали, що перший заступник міського голови Миколаєва Віталій Луков оприлюднив декларацію про доходи та майно за 2023 рік. Він зазначив, що його дружина Лариса Лукова стала власницею дачного будинку та земельної ділянки у місті. 

Також ми повідомляли, що заступник голови Одеської обласної державної адміністрації Сергій Кропива оприлюднив дані про дохід за 2023 рік. У декларації він зазначив, що його дружина придбала Mercedes за практично п'ять мільйонів гривень, а самому Сергію дві автівки довелось продати.

Одеса
відпочинок
Карпати
інвестиції
родина
Одеська область
Новини Одеси
бізнес
Український бізнес
Олег Кіпер

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

10 травня 2024
Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників