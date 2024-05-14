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Жена главы Одесской ОВА инвестирует в базу отдыха в Буковеле — журналистское расследование

14 мая 2024 16:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Жена главы Одесской ОВА инвестирует в базу отдыха в Буковеле — журналистское расследование
Глава Одесской ОВА Олег Кипер. Фото: Олег Кипер
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Ирина Кипер, жена главы Одесской облгосадминистрации, активно инвестирует в туристический бизнес. В частности, женщина владеет базой отдыха в Буковеле и продолжает ее развивать даже во время войны.

Об этом сообщают журналисты hromadske.

Развитие базы отдыха

Так, по данным журналистов, Ирина Кипер является владелицей элитной базы отдыха в Буковеле. Там стоимость наиболее доступного номера превышает 5000 гривен за ночь. Отмечается, что отдельную виллу можно снять за 16 000 гривен в сутки. Бизнес-партнером Ирины Кипер является Василий Кавлак, строящий в Буковеле крупнейшую в Украине апарт-отель на 800 номеров.

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Глава одесской ОВА вместе со своей женой Ириной. Фото: Олег Кипер.

Больше о недвижимости семьи

По данным расследования, часть недвижимости семья Киперов приобрела еще до начала войны. Речь идет о квартире в столице и даче в Киевской области, которую в 2021 году отдал в безвозмездное пользование на 15 лет Профсоюз таможенников. К наследию Олега Кипера также входит сельскохозяйственный участок в Одесской области.

Что касается жены главы Одесской ОВА, то за последние два года Ирина Кипер стала владелицей двух квартир в Киеве и четырех объектов недвижимости в Буковеле. Квартиры в столице используются под коммерческие помещения: они расположены на первых этажах, и женщина устроила там магазины.

Состояние одесских чиновников

Мы ранее писали, что первый заместитель городского головы Николаева Виталий Луков обнародовал декларацию о доходах и имуществе за 2023 год. Он отметил, что его жена Лариса Лукова стала владелицей дачного дома и земельного участка в городе.

Также мы сообщали, что заместитель председателя Одесской облгосадминистрации Сергей Кропива обнародовал данные о доходе за 2023 год. В декларации он отметил, что его жена приобрела Mercedes за практически пять миллионов гривен, а самому Сергею два автомобиля пришлось продать.

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Украинский бизнес
Олег Кипер

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