Дружина одеського нардепа купила автівку за 8 мільйонів гривень

Автомобіль Mercedes-Benz G-Class AMG. Ілюстративне фото: nextcar.ua

Родина народного депутата з групи "За майбутнє" Анатолія Урбанського торік придбала Mercedes-Benz G-Class AMG 2022 року випуску. Машина обійшлася сімейному бюджету у 8 млн грн.

Про це йдеться у матеріалі Bihus.info.

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Що відомо

У декларації депутат вказав автомобіль, який його дружина Олена придбала у січні 2023 року. Розслідувачі зазначають, що жінка займається ресторанним бізнесом. Її річний дохід складає трохи більше половини вартості машини.

Що каже політик

Відповідаючи на запит Bihus.Info, Анатолій Урбанський зазначив, що Україна наразі не виготовляє "легкові автомобілі такого класу", тому довелося купляти імпортний. Також депутат нагадав, що його родина надає благодійну допомогу військовим і цивільним.

Характеристики автівки

Mercedes-Benz G 400 d оснащений 6-цилінлровим дизельним двигуном. Його потужність відповідає 330 к.с. Розгін до 100 км/год займає 6,4 секунди, максимальна швидкість обмежена електронікою на рівні 210 км/год. Машина витрачає 9,6 літра на 100 км у змішаному циклі, в заміському режимі — 8,9 літра. Об’єм багажника дорівнює 487 літрам.

Нагадаємо, депутатка Подільської міськради ділилася фотографіями відпочинку на середземноморському курорті під час війни.

Також повідомлялося, що син очільника Одеського ТЦК і СП відпочивав у Туреччині під час повномасштабного вторгнення.