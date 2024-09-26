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Жена одесского нардепа во время войны приобрела элитное авто

26 сентября 2024 12:16
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Жена одесского нардепа купила автомобиль за 8 миллионов гривен
Автомобили Mercedes-Benz G-Class AMG. Иллюстративное фото: nextcar.ua
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Семья народного депутата из группы "За будущее" Анатолия Урбанского в прошлом году приобрела Mercedes-Benz G-Class AMG 2022 года выпуска. Машина обошлась семейному бюджету в 8 млн грн.

Об этом говорится в материале Bihus.info.

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Что известно

В декларации депутат указал автомобиль, который его жена Елена приобрела в январе 2023 года. Расследователи отмечают, что женщина занимается ресторанным бизнесом. Ее годовой доход составляет чуть больше половины стоимости машины.

Что говорит политик

Отвечая на запрос Bihus.Info, Анатолий Урбанский отметил, что Украина пока не производит "легковые автомобили такого класса", поэтому пришлось покупать импортный. Также депутат напомнил, что его семья оказывает благотворительную помощь военным и гражданским.

Характеристики автомобиля

Mercedes-Benz G 400 d оснащен 6-цилиндровым дизельным двигателем. Его мощность соответствует 330 л. Разгон до 100 км/ч занимает 6,4 секунды, максимальная скорость ограничена электроникой на уровне 210 км/ч. Машина тратит 9,6 литра на 100 км в смешанном цикле, в загородном режиме — 8,9 литра. Объем багажника равен 487 литрам.

Напомним, депутатка Подольского горсовета поделилась фотографиями отдыха на средиземноморском курорте во время войны.

Также сообщалось, что сын главы Одесского ТЦК и СП отдыхал в Турции во время полномасштабного вторжения.

Одесса авто Одесская область народные депутаты е-декларации

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