Дружинник розбив вікно автівки в Одесі — екснардеп назвав особу
Минулого тижня в Одесі розгорівся скандал навколо інциденту на дорозі, коли невідомий чоловік у службовій формі розбив вікно легкового автомобіля, у якому знаходилися жінка з дітьми. Наразі його особу встановили, він відшкодував вартість ремонту потерпілим.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив екснардеп Ігор Мосійчук.
Що відомо про чоловіка
За словами колишнього народного обранця, винуватець інциденту був дружинником. Однак поліція відмовилася відповідати за його дії. Про це йому написав небайдужий містянин.
"Щоб стати таким дружинником у нашому місті, людина має заплатити півтори-дві тисячі доларів. І після цього їй видадуть "ксиву". В обовʼязки такої людини входить патрулювати вулиці під час комендантської години та допомагати ТЦК з пошуком чоловіків", — йдеться у письмі.
Крім того, екснардеп вважає, що такі "правоохоронці" можуть бути чиєюсь приватною армією. Водночас жодна силова структура не оголосила про причетність до скандалу.
Нагадаємо, ранок в Одесі традиційно розпочався зі скандалів з ТЦК у громадському транспорті. Пасажири трамвая перекрили шлях військовим та вимагали, аби ті вийшли на вулицю.
Також ми писали, що В Одесі правоохоронці затримали депутата районної ради, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем. Посадовець вимагав хабаря за виділення земельної ділянки під приватизацію.
Читайте Новини.LIVE!