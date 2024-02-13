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Дружинник розбив вікно автівки в Одесі — екснардеп назвав особу

13 лютого 2024 12:55
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Дружинник розбив вікно автівки в Одесі — екснардеп назвав особу
Вибите скло у машині. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Минулого тижня в Одесі розгорівся скандал навколо інциденту на дорозі, коли невідомий чоловік у службовій формі розбив вікно легкового автомобіля, у якому знаходилися жінка з дітьми. Наразі його особу встановили, він відшкодував вартість ремонту потерпілим. 

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив екснардеп Ігор Мосійчук.

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За словами колишнього народного обранця, винуватець інциденту був дружинником. Однак поліція відмовилася відповідати за його дії. Про це йому написав небайдужий містянин.

"Щоб стати таким дружинником у нашому місті, людина має заплатити півтори-дві тисячі доларів. І після цього їй видадуть "ксиву". В обовʼязки такої людини входить патрулювати вулиці під час комендантської години та допомагати ТЦК з пошуком чоловіків", — йдеться у письмі. 

Крім того, екснардеп вважає, що такі "правоохоронці" можуть бути чиєюсь приватною армією. Водночас жодна силова структура не оголосила про причетність до скандалу.  

Нагадаємо, ранок в Одесі традиційно розпочався зі скандалів з ТЦК у громадському транспорті. Пасажири трамвая перекрили шлях військовим та вимагали, аби ті вийшли на вулицю.

Також ми писали, що В Одесі правоохоронці затримали депутата районної ради, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем. Посадовець вимагав хабаря за виділення земельної ділянки під приватизацію.

Одеса
скандал
Одеська область
Новини Одеси
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