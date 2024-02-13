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Дружинник разбил окно автомобиля в Одессе — экс-нардеп назвал человека

13 февраля 2024 12:55
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Дружинник разбил окно автомобиля в Одессе — экс-нардеп назвал человека
Выбиты стекла в машине. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

На прошлой неделе в Одессе разгорелся скандал вокруг инцидента на дороге, когда неизвестный в служебной форме разбил окно легкового автомобиля, в котором находились женщина с детьми. В настоящее время его личность установили, он возместил стоимость ремонта потерпевшим.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил экс-нардеп Игорь Мосийчук.

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По словам бывшего народного избранника, виновник инцидента был дружинником. Однако полиция отказалась отвечать за его действия. Об этом ему написал неравнодушный горожанин.

"Чтобы стать таким дружинником в нашем городе, человек должен заплатить полторы-две тысячи долларов. И после этого ему выдадут "ксиву". В обязанности такого человека входит патрулировать улицы во время комендантского часа и помогать ТЦК с поиском мужчин", — говорится в письме.

Кроме того, экс-нардеп считает, что такие правоохранители могут быть чьей-то частной армией. В то же время, ни одна силовая структура не объявила о причастности к скандалу.

Напомним, утро в Одессе традиционно началось со скандалов по ТЦК в общественном транспорте. Пассажиры трамвая перекрыли путь военным и потребовали, чтобы те вышли на улицу.

Также мы писали, что в Одессе правоохранители задержали депутата районного совета, подозреваемого в злоупотреблении служебным положением. Чиновник требовал взятки за выделение земельного участка под приватизацию.

Одесса
скандал
Одесская область
Новости Одессы
ТЦК и СП

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