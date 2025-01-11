Виїзд за кордон — затори на трасі Одеса — Рені

Затори на трасі Одеса-Рені. Фото: скриншот

На трасі Одеса-Рені спостерігаються затори, а на прикордонних пунктах пропуску в Одеській області утворилися значні черги. Рух ускладнений через збільшення охочих виїхати за кордон та ДТП в районі Нижньодністровського національного природного парку. Водіям прийдеться затриматися у черзі на декілька годин.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Читайте також:

Затори до Молдови

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі Великого Дальника, Маяках та перед КПП. На останній ділянці затор сягає декількох кілометрів через подвійну аварію, рух транспорту дуже ускладнений. Подорож до Паланки триватиме сьогодні понад дві години.

Затори до Паланки. Фото: скриншот

Пункт пропуску "Старокозаче — Тудора"

Ділянка до КПП "Старокозаче — Тудора" також перевантажена. Водіям прийдеться вистояти в черзі, яка сягає декількох кілометрів.

Затори на пункті пропуску "Старокозаче — Тудора". Фото: скриншот

Затори до Румунії

На найближчому до Румунії поромному переході пункт пропуску "Орлівка — Ісакча" час очікування сягає декількох годин. Окрім цього спостерігається скупчення машин у межах Сарати, через ДТП на трасі затори є і в селі Холмське, Броска та на самому пункті пропуску "Орлівка".

Дорога до Румунії. Фото: скриншот

Пункт пропуску "Рені — Джурджулешть"

На КПП "Рені — Джюрджюлешть" черг на виїзд з України немає. Також спостерігаються затори на під'їзді до пункту пропуску, а саме у місті Рені.

Затори на пункті пропуску "Ренi — Джурджулешти". Фото: скриншот

Нагадаємо, в Одеській області чоловіків переправляли за кордон, "маскуючи" під товар. Також ми писали, що у Рені затримали "смотрящего", він вимагав від людей "данину".