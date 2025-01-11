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ДТП и очереди на границах — ситуация на трассе Одесса-Рени

11 января 2025 09:26
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Выезд за границу - пробки на трассе Одесса - Рени
Пробки на трассе Одесса-Рени. Фото: скриншот
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

На трассе Одесса-Рени наблюдаются заторы, а на пограничных пунктах пропуска в Одесской области образовались значительные очереди. Движение затруднено из-за увеличения желающих выехать за границу и ДТП в районе Нижнеднестровского национального природного парка. Водителям придется задержаться в очереди на несколько часов.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Заторы до Молдовы

Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка в районе Большого Дальника, Маяках и перед КПП. На последнем участке пробка достигает нескольких километров из-за двойной аварии, движение транспорта очень затруднено. Путешествие в Паланку продлится сегодня более двух часов.

ДТП и очереди на границах - ситуация на трассе Одесса-Рени - фото 1
Заторы до Паланки. Фото: скриншот

Пункт пропуска "Старокозачье — Тудора"

Участок до КПП "Старокозачье — Тудора" также перегружен. Водителям придется выстоять в очереди, которая достигает нескольких километров.

Пробки на трассе Одесса-Рени - очереди на границе увеличиваются - фото 3
Заторы на пункте пропуска "Старокозачье— Тудора". Фото: скриншот

Заторы до Румынии

На ближайшем к Румынии паромном переходе  пункт пропуска "Орловка — Исакча" время ожидания достигает нескольких часов. Кроме этого наблюдается скопление машин в пределах Сараты, из-за ДТП на трассе пробки есть и в селе Холмское, Броска и на самом пункте пропуска "Орловка".

Пробки на трассе Одесса-Рени - очереди на границе увеличиваются - фото 1
Дорога в Румынию. Фото: скриншот

Пункт пропуска "Рени — Джурджулешть"

На КПП "Рени — Джюрджюлешть" очередей на выезд из Украины нет. Также наблюдаются пробки на под'езде к пункту пропуска, а именно в городе Рени.

Пробки на трассе Одесса-Рени - очереди на границе увеличиваются - фото 4
Заторы на пункте пропуска "Рени — Джурджулешты". Фото: скриншот

Напомним, в Одесской области мужчин переправляли за границу, "маскируя" под товар. Также мы писали, что в Рени задержали "смотрящего", он требовал от людей "дань".

Одесса Одесская область пробки Новости Одессы очереди на границе выезд за границу

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