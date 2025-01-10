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Обклав даниною бізнес — на Одещині затримали смотрящого

10 січня 2025 16:43
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
На Одещині затримали "смотрящого"
На Одещині затримали "смотрящого". Фото: поліція Одеської області
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

У Рені затримали 38-річного місцевого мешканця. Він позиціонував себе як "смотрящий" за містом і вимагав гроші з місцевих підприємців та звичайних мешканців. 

Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції у п'ятницю, 10 січня. 

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Поповнювали "общак"

"Смотрящий" організував банду, яка вимагала певний відсоток з місцевих мешканців за спокійне ведення бізнесу або просто життя у Рені. Отримані гроші йшли на поповнення злодійського "общака". Щодо тих, хто відмовлявся жити за кримінальним "законом", застосовували насильство, викрадали машини, навішували неіснуючі борги.

Однією з жертв банди став місцевий підприємець. Під виглядом доставки води злочинці заманили його у будинок, побили й вимагали до визначеного терміну повернути "борг" у 1,5 тис. доларів. Згодом сума зросла до 370 тис. грн. Бізнесмена змусили написати боргову розписку. 

Що загрожує "смотрящому"

Кримінального авторитета та одного з учасників його банди затримали. Їм повідомили про підозру у вимаганні. Якщо суд підтвердить провину чоловіків, їм загрожує десять років ув'язнення з конфіскацією майна. 

Крім того, "смотрящий" є фігурантом ще однієї справи — про нанесення тілесних ушкоджень, викрадення автомобіля та хуліганство. У цьому провадженні проходять також четверо учасників його банди.

Нагадаємо, в Одесі "взяли" помічника "злодія у законі". Він збирав данину з в'язнів міського СІЗО. Також з Одеси видворили "смотрящого" одного з кримінальних угруповань.

поліція банда Одеська область кримінальний авторитет Кримінал

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