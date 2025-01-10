В Одесской области задержали "смотрящего". Фото: полиция Одесской области

В Рени задержали 38-летнего местного жителя. Он позиционировал себя как "смотрящий" за городом и требовал деньги с местных предпринимателей и обычных жителей.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в пятницу, 10 января.

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Пополняли "общак"

"Смотрящий" организовал банду, которая требовала определенный процент с местных жителей за спокойное ведение бизнеса или просто жизнь в Рени. Полученные деньги шли на пополнение воровского "общака". В отношении тех, кто отказывался жить по криминальному "закону", применяли насилие, угоняли машины, навешивали несуществующие долги.

Одной из жертв банды стал местный предприниматель. Под видом доставки воды преступники заманили его в дом, избили и требовали до определенного срока вернуть "долг" в 1,5 тыс. долларов. Впоследствии сумма выросла до 370 тыс. грн. Бизнесмена заставили написать долговую расписку.

Что грозит "смотрящему"

Криминального авторитета и одного из участников его банды задержали. Им сообщили о подозрении в вымогательстве. Если суд подтвердит вину мужчин, им грозит десять лет заключения с конфискацией имущества.

Кроме того, "смотрящий" является фигурантом еще одного дела — о нанесении телесных повреждений, угоне автомобиля и хулиганстве. В этом производстве проходят также четверо участников его банды.

Напомним, в Одессе "взяли" помощника "вора в законе". Он собирал дань с заключенных городского СИЗО. Также из Одессы выдворили "смотрящего" одной из криминальных группировок.