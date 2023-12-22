Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Дунайські порти поставили рекорд з перевалки вантажів у 2023 році arrow

Дунайські порти поставили рекорд з перевалки вантажів у 2023 році

22 грудня 2023 17:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Дунайські порти поставили рекорд з перевалки вантажів у 2023 році
Порт на Дунаї. Фото: GMK Center
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

У 2023 році Дунайські порти стали одним із головних елементів нової логістичної стратегії України. За 11 місяців перевалка вантажів становила 31 мільйон тонн, що є абсолютним рекордом за усі роки. 

Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль. 

Читайте також:

За його словами, загальні інвестиції в інфраструктуру Дунайських портів уже становили близько 100 млн доларів. Наразі вже відкрито 23 нові термінали перевалки вантажів коштом приватних інвестицій.

"Ми системно підійшли до цього питання, виконали наші євроінтеграційні зобов'язання та розблокували розвиток інфраструктури придунайської території — і для Румунії, і для України", — наголосив премʼєр. 

Експорт портами Великої Одеси

Крім того, зерновими коридорами за чотири місяці було експортовано 10 мільйонів тонн вантажів. Порти Великої Одеси прийняли понад 330 нових суден під завантаження, ще близько 80 — готуються прийняти найближчим часом.

"Важливо, що ми розширили номенклатуру вантажів. Це не тільки продукція українських аграріїв, але й інші товари", — додав очільник уряду. 

Нагадаємо, Українське Дунайське пароплавство планує збільшити перевезення гірно-металургійної продукції через свої порти. Йдеться про зростання експорту до 50% наступного року. 

Також ми писали, що в Одеській області планують модернізувати роботу річкового порту у Кілії. Наразі відомо, що для виконання нових завдань необхідно поглибити дно та оновити технології устаткування.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

01:22 Кого не заберуть на війну — 10 категорій громадян, яких не можна мобілізувати на фронт

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

Примусова паспортизація в Енергодарі. Чому працівників ЗАЕС не пускають на станцію - 80x80

Примусова паспортизація в Енергодарі. Чому працівників ЗАЕС не пускають на станцію

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

22:43 Деякі українці можуть втратити бронь від мобілізації — кого стосується

Новина з фото

07:25 Оптична головоломка, яку за 11 секунд може вирішити лише 1% людей

Актуальне по темі