Дунайські порти поставили рекорд з перевалки вантажів у 2023 році

Порт на Дунаї. Фото: GMK Center

У 2023 році Дунайські порти стали одним із головних елементів нової логістичної стратегії України. За 11 місяців перевалка вантажів становила 31 мільйон тонн, що є абсолютним рекордом за усі роки.

Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

Читайте також:

За його словами, загальні інвестиції в інфраструктуру Дунайських портів уже становили близько 100 млн доларів. Наразі вже відкрито 23 нові термінали перевалки вантажів коштом приватних інвестицій.

"Ми системно підійшли до цього питання, виконали наші євроінтеграційні зобов'язання та розблокували розвиток інфраструктури придунайської території — і для Румунії, і для України", — наголосив премʼєр.

Експорт портами Великої Одеси

Крім того, зерновими коридорами за чотири місяці було експортовано 10 мільйонів тонн вантажів. Порти Великої Одеси прийняли понад 330 нових суден під завантаження, ще близько 80 — готуються прийняти найближчим часом.

"Важливо, що ми розширили номенклатуру вантажів. Це не тільки продукція українських аграріїв, але й інші товари", — додав очільник уряду.

Нагадаємо, Українське Дунайське пароплавство планує збільшити перевезення гірно-металургійної продукції через свої порти. Йдеться про зростання експорту до 50% наступного року.

Також ми писали, що в Одеській області планують модернізувати роботу річкового порту у Кілії. Наразі відомо, що для виконання нових завдань необхідно поглибити дно та оновити технології устаткування.