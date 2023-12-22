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Дунайские порты поставили рекорд по перевалке грузов в 2023 году

22 декабря 2023 17:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Дунайские порты поставили рекорд по перевалке грузов в 2023 году
Порт на Дунае. Фото: GMK Center
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В 2023 году Дунайские порты стали одним из основных элементов новой логистической стратегии Украины. За 11 месяцев перевалка грузов составила 31 миллион тонн, что является абсолютным рекордом за все годы.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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По его словам, общие инвестиции в инфраструктуру Дунайских портов уже составили около 100 млн. долларов. В настоящее время уже открыты 23 новых терминала перевалки грузов за счет частных инвестиций.

"Мы системно подошли к этому вопросу, выполнили наши евроинтеграционные обязательства и разблокировали развитие инфраструктуры придунайской территории - и для Румынии, и для Украины", — подчеркнул премьер.

Экспорт портами Большой Одессы

Кроме того, зерновыми коридорами за четыре месяца было экспортировано 10 миллионов тонн грузов. Порты Большой Одессы приняли более 330 новых судов под загрузку, еще около 80 готовятся принять в ближайшее время.

"Важно, что мы расширили номенклатуру грузов. Это не только продукция украинских аграриев, но и другие товары", — добавил глава правительства.

Напомним, Украинское Дунайское пароходство планирует увеличить перевозку горно-металлургической продукции через свои порты. Речь идет о росте экспорта до 50% в следующем году.

Также мы писали, что в Одесской области планируется модернизировать работу речного порта в Килии. Пока известно, что для выполнения новых задач необходимо углубить дно и обновить технологии оборудования.

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