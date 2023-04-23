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Дунайський флот модернізують: хто зголосився допомогти

23 квітня 2023 13:42
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
Дунайський флот модернізують: хто зголосився допомогти
Австрія готова допомогти в модернізації Дунайського флоту. ФОТО: УДП
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Австрійська компанія "ОСВАГ" готова взяти участь в модернізації Дунайського пароплавства. Перші консультації щодо можливої співпраці вже провели.

Про це повідомляє Українське Дунайське пароплавство.

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Представники України та Австрії провели спільну зустріч, на якій визначили оптимальні варіанти модернізації УДП. 

Враховуючи стан флоту, найбільш слушний варіант — на базі старих корпусів, які чудово збереглися створити сучасні судна з новими двигунами, автоматизованою системою управління, новими каютами для екіпажу тощо.

Зазначимо, що австрійська компанія "ОСВАГ", у часи Радянського Союзу, побудувала чимало суден флоту і зберегла ці проєкти. Нині вони готові створити деталізований перелік робіт, матеріалів, обладнання для виконання модернізації. Це дозволить зрозуміти, який обсяг робіт можна виконати в Україні та сформувати орієнтовний бюджет.

"ОСВАГ" дійсно має унікальну експертизу, надсучасне виробництво, потужне конструкторське бюро. А головне — бажання нам допомогти. Але ми обов’язково проведемо перемовини також з іншими суднобудівниками, щоб почути всі пропозиції та обрати найкраще", — розповів генеральний директор УДП Дмитро Москаленко. 

Нагадаємо, в Українському Дунайському пароплавстві допомагатимуть іншим компаніям дбати про екологію. У підприємстві планують оптимізувати витрати палива та скоротити шкідливі витрати.

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