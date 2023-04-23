Дунайський флот модернізують: хто зголосився допомогти
Австрійська компанія "ОСВАГ" готова взяти участь в модернізації Дунайського пароплавства. Перші консультації щодо можливої співпраці вже провели.
Про це повідомляє Українське Дунайське пароплавство.
Представники України та Австрії провели спільну зустріч, на якій визначили оптимальні варіанти модернізації УДП.
Враховуючи стан флоту, найбільш слушний варіант — на базі старих корпусів, які чудово збереглися створити сучасні судна з новими двигунами, автоматизованою системою управління, новими каютами для екіпажу тощо.
Зазначимо, що австрійська компанія "ОСВАГ", у часи Радянського Союзу, побудувала чимало суден флоту і зберегла ці проєкти. Нині вони готові створити деталізований перелік робіт, матеріалів, обладнання для виконання модернізації. Це дозволить зрозуміти, який обсяг робіт можна виконати в Україні та сформувати орієнтовний бюджет.
"ОСВАГ" дійсно має унікальну експертизу, надсучасне виробництво, потужне конструкторське бюро. А головне — бажання нам допомогти. Але ми обов’язково проведемо перемовини також з іншими суднобудівниками, щоб почути всі пропозиції та обрати найкраще", — розповів генеральний директор УДП Дмитро Москаленко.
Нагадаємо, в Українському Дунайському пароплавстві допомагатимуть іншим компаніям дбати про екологію. У підприємстві планують оптимізувати витрати палива та скоротити шкідливі витрати.