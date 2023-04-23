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Дунайский флот модернизируют: кто вызвался помочь

23 апреля 2023 13:42
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист
Дунайский флот модернизируют: кто вызвался помочь
Австрия готова оказать помощь в модернизации Дунайского флота. ФОТО: УДП
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист

Австрийская компания "ОСВАГ" готова принять участие в модернизации Дунайского пароходства. Первые консультации по возможному сотрудничеству уже провели.

Об этом сообщает Украинское Дунайское пароходство.

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Представители Украины и Австрии провели совместную встречу, на которой определили оптимальные варианты модернизации УДП.

Учитывая состояние флота, наиболее подходящий вариант — на базе старых корпусов создать современные суда с новыми двигателями, автоматизированной системой управления, новыми каютами для экипажа и т.д.

Отметим, что австрийская компания "ОСВАГ" во времена Советского Союза построила немало судов флота и сохранила эти проекты. В настоящее время они готовы создать детализированный список работ, материалов, оборудования для выполнения модернизации. Это позволит понять какой объем работ можно выполнить в Украине и сформировать ориентировочный бюджет.

"ОСВАГ" действительно имеет уникальную экспертизу, сверхсовременное производство, мощное конструкторское бюро. А главное — желание нам помочь. Но мы обязательно проведем переговоры также с другими судостроителями, чтобы услышать все предложения и выбрать лучшее", — рассказал генеральный директор УДП Дмитрий Москаленко.

Напомним, в Украинском Дунайском пароходстве будут помогать другим компаниям заботиться об экологии. В предприятии планируется оптимизировать расход топлива и сократить вредные расходы.

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