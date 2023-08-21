Якою буде температура Чорного моря 21 серпня

Оксамитовий сезон: яка температура Чорного моря в Одесі
Показники на стовпчику термометра не перестають лякати одеситів, тому містяни рятуються від спеки на пляжі. Температура морської води знову б'є рекорди.
Новини.LIVE знають яка буде температура води сьогодні, 21 серпня.
Температура Чорного моря
У серпні температура Чорного моря зазвичай йде на спад, проте не цьогоріч. Наразі середній показник коливається між +22 та +27 градусів. А біля берегів Одеської області стовпчики термометра показують 24.8°C
Температура води сьогодні приблизно відповідає середньому значенню в цей день в останні роки. Її значення зросло як за останні 20 днів, так і за останній тиждень. Рівно рік тому в цей день температура води в цьому місці була 25°C. Діапазон температур води в Одесі в серпні становить до 27 градусів.
Нагадаємо, в Одесі офіційно відкрили деякі пляжі для відвідування, тож із настанням спеки одесити стрімголов вирушили на море. Це призвело до транспортного колапсу через хаотичне паркування біля морського узбережжя, яке ускладнює рух транспорту екстрених служб до потерпілих. Тож, застерігаємо автолюбителів уникати подібних ситуацій.