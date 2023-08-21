Якою буде температура Чорного моря 21 серпня

Одесити купаються у морі. Фото: Новини.LIVE

Показники на стовпчику термометра не перестають лякати одеситів, тому містяни рятуються від спеки на пляжі. Температура морської води знову б'є рекорди.

Новини.LIVE знають яка буде температура води сьогодні, 21 серпня.

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Температура Чорного моря

У серпні температура Чорного моря зазвичай йде на спад, проте не цьогоріч. Наразі середній показник коливається між +22 та +27 градусів. А біля берегів Одеської області стовпчики термометра показують 24.8°C

Температура Чорного моря. Мапа складена на основі даних супутникового моніторингу моря GHRSST. Завдяки особливостям прибережних течій і локального вітру температура води біля узбережжя за цією картою може відрізнятися від фактичних значень. Фото: meteopost

Температура води сьогодні приблизно відповідає середньому значенню в цей день в останні роки. Її значення зросло як за останні 20 днів, так і за останній тиждень. Рівно рік тому в цей день температура води в цьому місці була 25°C. Діапазон температур води в Одесі в серпні становить до 27 градусів.

Графік зміни температури в Одесі за останній місяць. Фото: highcharts.com

Нагадаємо, в Одесі офіційно відкрили деякі пляжі для відвідування, тож із настанням спеки одесити стрімголов вирушили на море. Це призвело до транспортного колапсу через хаотичне паркування біля морського узбережжя, яке ускладнює рух транспорту екстрених служб до потерпілих. Тож, застерігаємо автолюбителів уникати подібних ситуацій.