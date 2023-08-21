Какая будет температура Черного моря 21 августа

Одесситы купаются в море. Фото: Новини.LIVE

Показатели на столбике термометра не перестают пугать одесситов, поэтому горожане спасаются от жары на пляже. Температура морской воды снова бьет рекорды.

Новини.LIVE знают, какая будет температура воды сегодня, 21 августа.

Читайте также:

Температура Черного моря

В августе температура Черного моря обычно идет на убыль, однако не в этом году. Пока средний показатель колеблется между +22 и +27 градусов. А у берегов Одесской области столбики термометра показывают 24.8°C

Температура Черного моря. Карта составлена на основе данных спутникового мониторинга моря GHRSST. Благодаря особенностям прибрежных течений и локальному ветру температура воды у побережья по этой карте может отличаться от фактических значений. Фото: meteopost

Температура воды сегодня примерно соответствует среднему значению в этот день в последние годы. Ее значение выросло как за последние 20 дней, так и за последнюю неделю. Ровно год назад в этот день температура воды была 25°C. Диапазон температур воды в Одессе составляет до 27 градусов.

График изменения температуры в Киеве за последний месяц. Фото: highcharts.com

Напомним, в Одессе официально открыли некоторые пляжи для посещения, так что с наступлением жары одесситы сломя голову отправились на море. Это привело к транспортному коллапсу из-за хаотической парковки у морского побережья, что затрудняет движение транспорта экстренных служб к пострадавшим. Итак, предостерегаем автолюбителей избегать подобных ситуаций.