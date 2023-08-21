Какая будет температура Черного моря 21 августа

Бархатный сезон: какая температура Черного моря в Одессе
Показатели на столбике термометра не перестают пугать одесситов, поэтому горожане спасаются от жары на пляже. Температура морской воды снова бьет рекорды.
Новини.LIVE знают, какая будет температура воды сегодня, 21 августа.
Температура Черного моря
В августе температура Черного моря обычно идет на убыль, однако не в этом году. Пока средний показатель колеблется между +22 и +27 градусов. А у берегов Одесской области столбики термометра показывают 24.8°C
Температура воды сегодня примерно соответствует среднему значению в этот день в последние годы. Ее значение выросло как за последние 20 дней, так и за последнюю неделю. Ровно год назад в этот день температура воды была 25°C. Диапазон температур воды в Одессе составляет до 27 градусов.
Напомним, в Одессе официально открыли некоторые пляжи для посещения, так что с наступлением жары одесситы сломя голову отправились на море. Это привело к транспортному коллапсу из-за хаотической парковки у морского побережья, что затрудняет движение транспорта экстренных служб к пострадавшим. Итак, предостерегаем автолюбителей избегать подобных ситуаций.