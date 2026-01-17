Удар по Одесі в січні 2024: наслідки атаки

Два роки потому — які наслідки удару по Одесі в цей день
У ніч на 17 січня 2024 року Одеса пережила одну з наймасштабніших атак дронів. Вибухи й уламки БпЛА залишили без тепла десятки багатоповерхівок.
Сьогодні Новини.LIVE нагадують наслідки удару по Одесі 17 січня 2024 року.
Наслідки удару по Одесі 17 січня 2024 року
Внаслідок атаки загорілася газова труба, чотири припарковані автомобілі, балкони на третьому та четвертому поверхах, а також квартира на другому поверсі п’ятиповерхівки. Загальна площа пожежі склала близько 50 квадратних метрів. Рятувальники ДСНС усю ніч ліквідовували наслідки удару по житловому району міста.
Удар по будинку та автівках
Фасад будинку був частково зруйнований на площі приблизно 100 квадратних метрів. Вибухова хвиля пошкодила вісім авто, ще чотири машини згоріли повністю.
На місці постраждали троє людей. Рятувальники евакуювали 130 мешканців. Поруч розгорнули мобільний пункт обігріву. Психологи ДСНС працювали з людьми, які перебували у стані шоку.
Одесити залишилися без тепла
Через падіння уламків російського дрона були пошкоджені магістральні тепломережі. Без опалення залишилися близько 60 житлових будинків.
У КП "Теплопостачання міста Одеси" повідомляли, що теплопостачання зупинили за такими адресами:
- вул. Армійська, 13, 15, 17, 17а, 19, 21, 23
- Ботанічний провулок, 2, 2а, 4, 6
- проспект Гагаріна, 23/4, 23/5
- вул. Маршала Говорова, 5, 5а, 5б
- проспект Шевченка, 6/1–6/8, 6/10, 8/1–8/13, 8а, 8б, 8в, 10, 10/1–10/10, 12
На відновлення теплопостачання знадобилося близько доби.
Нагадаємо, Росія вночі знову атакувала енергооб'єкт в Одеській області. Також ми писали, що вночі російські окупанти атакували Україну 115 ударними БпЛА.
