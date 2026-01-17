Удар по Одесі в січні 2024: наслідки атаки

Наслідки удару по Одесі. Фото: Новини.LIVE

У ніч на 17 січня 2024 року Одеса пережила одну з наймасштабніших атак дронів. Вибухи й уламки БпЛА залишили без тепла десятки багатоповерхівок.

Сьогодні Новини.LIVE нагадують наслідки удару по Одесі 17 січня 2024 року.

Наслідки удару по Одесі 17 січня 2024 року

Внаслідок атаки загорілася газова труба, чотири припарковані автомобілі, балкони на третьому та четвертому поверхах, а також квартира на другому поверсі п’ятиповерхівки. Загальна площа пожежі склала близько 50 квадратних метрів. Рятувальники ДСНС усю ніч ліквідовували наслідки удару по житловому району міста.

Вирва, яка утворилася від попадання дрона. Фото: Новини.LIVE

Удар по будинку та автівках

Фасад будинку був частково зруйнований на площі приблизно 100 квадратних метрів. Вибухова хвиля пошкодила вісім авто, ще чотири машини згоріли повністю.

Пошкоджений фасад будинку. Фото: Новини.LIVE

На місці постраждали троє людей. Рятувальники евакуювали 130 мешканців. Поруч розгорнули мобільний пункт обігріву. Психологи ДСНС працювали з людьми, які перебували у стані шоку.

Знищена автівка. Фото: Новини.LIVE

Одесити залишилися без тепла

Через падіння уламків російського дрона були пошкоджені магістральні тепломережі. Без опалення залишилися близько 60 житлових будинків.

У КП "Теплопостачання міста Одеси" повідомляли, що теплопостачання зупинили за такими адресами:

вул. Армійська, 13, 15, 17, 17а, 19, 21, 23

Ботанічний провулок, 2, 2а, 4, 6

проспект Гагаріна, 23/4, 23/5

вул. Маршала Говорова, 5, 5а, 5б

проспект Шевченка, 6/1–6/8, 6/10, 8/1–8/13, 8а, 8б, 8в, 10, 10/1–10/10, 12

На відновлення теплопостачання знадобилося близько доби.

Нагадаємо, Росія вночі знову атакувала енергооб'єкт в Одеській області. Також ми писали, що вночі російські окупанти атакували Україну 115 ударними БпЛА.