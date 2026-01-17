Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Два года спустя — каковы последствия удара по Одессе в этот день

Два года спустя — каковы последствия удара по Одессе в этот день

Ua ru
Дата публикации 17 января 2026 11:05
Удар по Одессе в январе 2024 года: последствия атаки
Последствия удара по Одессе. Фото: Новини.LIVE

В ночь на 17 января 2024 года Одесса пережила одну из самых масштабных атак дронов. Взрывы и обломки БпЛА оставили без тепла десятки многоэтажек.

Сегодня Новини.LIVE напоминают последствия удара по Одессе 17 января 2024 года.

Реклама
Читайте также:

Последствия удара по Одессе 17 января 2024 года

В результате атаки загорелась газовая труба, четыре припаркованных автомобиля, балконы на третьем и четвертом этажах, а также квартира на втором этаже пятиэтажки. Общая площадь пожара составила около 50 квадратных метров. Спасатели ГСЧС всю ночь ликвидировали последствия удара по жилому району города.

Які наслідки удару по Одесі 17 січня 2024
Воронка, которая образовалась от попадания дрона. Фото: Новини.LIVE

Удар по дому и автомобилям

Фасад дома был частично разрушен на площади примерно 100 квадратных метров. Взрывная волна повредила восемь авто, еще четыре машины сгорели полностью.

Пошкоджений будтинок в Одесі
Поврежденный фасад дома. Фото: Новини.LIVE

На месте пострадали три человека. Спасатели эвакуировали 130 жителей. Рядом развернули мобильный пункт обогрева. Психологи ГСЧС работали с людьми, которые находились в состоянии шока.

Згоріла автівка
Уничтоженная машина. Фото: Новини.LIVE

Одесситы остались без тепла

Из-за падения обломков российского дрона были повреждены магистральные теплосети. Без отопления остались около 60 жилых домов.

В КП "Теплоснабжение города Одессы" сообщали, что теплоснабжение остановили по следующим адресам:

  • ул. Армейская, 13, 15, 17, 17а, 19, 21, 23
  • Ботанический переулок, 2, 2а, 4, 6
  • проспект Гагарина, 23/4, 23/5
  • ул. Маршала Говорова, 5, 5а, 5б
  • проспект Шевченко, 6/1-6/8, 6/10, 8/1-8/13, 8а, 8б, 8в, 10, 10/1-10/10, 12

На восстановление теплоснабжения понадобилось около суток.

Напомним, Россия ночью снова атаковала энергообъект в Одесской области. Также мы писали, что ночью российские оккупанты атаковали Украину 115 ударными БпЛА.

Одесса Одесская область обстрелы Новости Одессы дроны атака
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации