Удар по Одессе в январе 2024 года: последствия атаки

Последствия удара по Одессе. Фото: Новини.LIVE

В ночь на 17 января 2024 года Одесса пережила одну из самых масштабных атак дронов. Взрывы и обломки БпЛА оставили без тепла десятки многоэтажек.

Сегодня Новини.LIVE напоминают последствия удара по Одессе 17 января 2024 года.

Последствия удара по Одессе 17 января 2024 года

В результате атаки загорелась газовая труба, четыре припаркованных автомобиля, балконы на третьем и четвертом этажах, а также квартира на втором этаже пятиэтажки. Общая площадь пожара составила около 50 квадратных метров. Спасатели ГСЧС всю ночь ликвидировали последствия удара по жилому району города.

Воронка, которая образовалась от попадания дрона. Фото: Новини.LIVE

Удар по дому и автомобилям

Фасад дома был частично разрушен на площади примерно 100 квадратных метров. Взрывная волна повредила восемь авто, еще четыре машины сгорели полностью.

Поврежденный фасад дома. Фото: Новини.LIVE

На месте пострадали три человека. Спасатели эвакуировали 130 жителей. Рядом развернули мобильный пункт обогрева. Психологи ГСЧС работали с людьми, которые находились в состоянии шока.

Уничтоженная машина. Фото: Новини.LIVE

Одесситы остались без тепла

Из-за падения обломков российского дрона были повреждены магистральные теплосети. Без отопления остались около 60 жилых домов.

В КП "Теплоснабжение города Одессы" сообщали, что теплоснабжение остановили по следующим адресам:

ул. Армейская, 13, 15, 17, 17а, 19, 21, 23

Ботанический переулок, 2, 2а, 4, 6

проспект Гагарина, 23/4, 23/5

ул. Маршала Говорова, 5, 5а, 5б

проспект Шевченко, 6/1-6/8, 6/10, 8/1-8/13, 8а, 8б, 8в, 10, 10/1-10/10, 12

На восстановление теплоснабжения понадобилось около суток.

Напомним, Россия ночью снова атаковала энергообъект в Одесской области. Также мы писали, что ночью российские оккупанты атаковали Украину 115 ударными БпЛА.