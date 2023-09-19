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"Двічі на ті ж граблі": на Одещині затримали наркоторговця

19 вересня 2023 14:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
"Двічі на ті ж граблі": на Одещині затримали наркоторговця
Слідчі дії поліції. Фото: ГУНП в Одеській області
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

У результаті спільної операції поліцейських та слідчих, 46-річного мешканця Ізмаїла затримано за виготовлення та реалізацію канабісу. Зловмиснику пред'явлено обвинувачення за двома статтями Кримінального кодексу України.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області. 

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Поліцейські встановили, що житель Ізмаїла вже мав судимість за незаконне вирощування конопель та виготовлення та зберігання наркотичних засобів у великих кількостях. Попри обмеження та випробувальний термін, він продовжив свою незаконну діяльність, виготовляючи канабіс у власному будинку. За даними поліції, особа також надавала свій будинок для незаконного вживання наркотичних засобів іншим громадянам. 

Затримання зловмисника. Фото: ГУНП в Одеській області

"Цей громадянин є наркозалежним, який знаходиться на обліку у лікаря нарколога та отримує, згідно з програмою, метадон. Бувши вже судимим за злочини, які кваліфікуються за ч. 2 ст. 309 та ч. 1 ст. 310 Кримінального кодексу України, та перебуваючи на випробувальному терміні, він не припинив займатися протиправною діяльністю", — повідомив начальник Ізмаїльського  районного відділу поліції Віктор Герасименко.

Яке покарання чекає на наркоторговця 

Зараз слідство продовжується, і правопорушнику було офіційно повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України, зокрема за незаконне придбання та зберігання наркотичних засобів з метою збуту, а також організацію місць для незаконного вживання наркотичних засобів та надання приміщення для цієї мети. За такі дії йому загрожує до 10 років позбавлення волі та конфіскація майна. Суд вирішив залишити підозрюваного під вартою під час слідства.

Нагадаємо, в Одесі 17-річний юнак продав два пакетики з таблеткою екстазі (MDMA) та амфетаміном 14-річній дівчині. Згодом неповнолітню школярку госпіталізували до лікарні, де вона померла через отруєння наркотичними речовинами.

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