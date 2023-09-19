"Дважды на те же грабли": в Одесской области задержали наркоторговца

Следственные действия полиции. Фото: ГУНП в Одесской области

В результате совместной операции полицейских и следователей, 46-летний житель Измаила задержан за изготовление и реализацию каннабиса. Злоумышленнику предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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Полицейские установили, что у жителя Измаила уже была судимость за незаконное выращивание конопли и изготовление и хранение наркотических средств в больших количествах. Несмотря на ограничения и испытательный срок, он продолжил свою незаконную деятельность, производя каннабис в собственном доме. По данным полиции, лицо также предоставляло свой дом для незаконного употребления наркотических средств другим гражданам.

Задержание злоумышленника. Фото: ГУНП в Одесской области

"Этот гражданин наркозависим, который находится на учете у врача нарколога и получает, согласно программе, метадон. Будучи уже судим за преступления, квалифицируемые по ч. 2 ст. 309 и ч. 1 ст. 310 Уголовного кодекса Украины, и находясь на испытательном сроке, он не перестал заниматься противоправной деятельностью", — сообщил начальник Измаильского районного отдела полиции Виктор Герасименко.

Какое наказание ждет наркоторговца

Сейчас следствие продолжается, и правонарушитель был официально уведомлен о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины, в частности за незаконное приобретение и хранение наркотических средств с целью сбыта, а также организацию мест для незаконного употребления наркотических средств и предоставление помещения для этой цели. За такие действия ему грозит до 10 лет лишения свободы и конфискация имущества. Суд решил оставить подозреваемого под стражей в ходе следствия.

Напомним, в Одессе 17-летний юноша продал два пакетика с таблеткой экстази (MDMA) и амфетамином 14-летней девушке. Впоследствии несовершеннолетнюю школьницу госпитализировали в больницу, где она скончалась из-за отравления наркотическими веществами.