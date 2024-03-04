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Двоє дітей загинули в лікарнях на Одещині — прокуратура розпочала розслідування

4 березня 2024 14:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Двоє дітей загинули в лікарнях на Одещині — прокуратура розпочала розслідування
Новонароджена дитина в лікарні. Фото: Київська обласна прокуратура
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Поліцейські Одеської області розпочали кримінальні провадження за фактом смерті двох дітей. В пологовому загинуло немовля, а другий хлопчик не вижив внаслідок хвороби.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

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Що відомо про трагедії

В одному з Одеських пологових будинків 16 лютого жінка народила двійню хлопчиків.  Через пів години один з них помер під час реанімаційних заходів. Батько померлого немовля звернувся до громадськості та запевняє, що його син помер через недбалість персоналу.

"Я був присутній на пологах і вважаю, що дитина померла по вині недбалих лікарів-акушерів та реаніматологів, які, якщо це можна так назвали, проводили реанімаційні заходи", — сказав він у зверненні.

За словами чоловіка, його дружина була на обліку та протягом усього періоду вагітності ніяких порушень помічено не було.

Другий випадок стався в Ренійській лікарні, куди звернулась мати 9-річного хлопчика. Дитині поставили діагноз ГРВІ. Проте пізніше його стан погіршився та менше, ніж за тиждень, хлопчик помер.

Кримінальне провадження

За фактом смерті немовляти одеські слідчі розпочали провадження згідно з ч. 2 ст. 140 за невиконання чи неналежне виконання медичним працівником своїх професійних обов’язків.

Слідчі Ізмаїльського району поліції за фактом смерті 9-річного хлопчика розпочали одразу два провадження, згідно з такими статтями: 

  • ч. 2 ст. 140 за невиконання чи неналежне виконання медичним працівником своїх професійних обов’язків;
  • п. 1 ч. 2 ст. 115 ККУ за умисне убивство. 

В рамках обох проваджень слідчими призначені судово-медичні експертизи, які повинні встановити зокрема і причини смерті дітей.

Нагадаємо, що Російські загарбники вдарили по житловому багатоповерховому будинку в Одесі в ніч проти суботи, 2 березня. Під завалами знайшли 12 загиблих, серед яких — 5 дітей.

Також ми писали, що поліцейські Одещини почали  розслідування щодо трагічної події у медичному закладі Татарбунарської лікарні. Там під час пологів померла породілля з немовлям.

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