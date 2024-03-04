Двое детей погибли в больницах в Одесской области — прокуратура начала расследование

Новорожденный ребенок в больнице. Фото: Киевская областная прокуратура

Полицейские Одесской области возбудили уголовные производства по факту смерти двух детей. В роддоме погиб младенец, а второй мальчик не выжил в результате болезни.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

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В одном из Одесских роддомов 16 февраля женщина родила двойню мальчиков. Через полчаса один из них скончался во время реанимационных мероприятий. Отец умершего младенца обратился к общественности и уверяет, что его сын умер из-за халатности персонала.

"Я присутствовал на родах и считаю, что ребенок умер по вине нерадивых врачей-акушеров и реаниматологов, которые, если это можно так назвали, проводили реанимационные мероприятия ", — сказал он в обращении.

По словам мужчины, его жена была на учете и в течение всего периода беременности никаких нарушений не было замечено.

Второй случай произошел в Ренийской больнице, куда обратилась мать девятилетнего мальчика. Ребенку был поставлен диагноз ОРВИ. Однако позже его состояние ухудшилось и меньше чем через неделю мальчик умер.

Уголовное производство

По факту смерти младенца одесские следователи приступили к производству согласно ч. 2 ст. 140 за неисполнение или ненадлежащее исполнение медицинским работником своих профессиональных обязанностей.

Следователи Измаильского района полиции по факту смерти 9-летнего мальчика начали сразу два производства, согласно следующим статьям:

ч. 2 ст. 140 за неисполнение или ненадлежащее исполнение медицинским работником своих профессиональных обязанностей;

п. 1 ч. 2 ст. 115 УК за умышленное убийство.

В рамках обоих производств следователями назначены судебно-медицинские экспертизы, которые должны установить в том числе и причины смерти детей.

Напомним, что Российские захватчики ударили по жилому многоэтажному дому в Одессе в ночь на субботу, 2 марта. Под завалами нашли 12 погибших, среди которых 5 детей .

Также мы писали, что полицейские Одесщины начали расследование трагического события в медицинском учреждении Татарбунарской больницы. Там во время родов умерла роженица с младенцем .