В Одесі продають квартиру з незвичним плануванням

Палісадник у квартирі. Фото: OLX

В Одесі виставили на продаж дворівневу квартиру з власним палісадником. Вона розташована у старовинному будинку у самому центрі міста. Ціна — 51,9 тис. доларів.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з оголошення на платформі OLX.

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Що пропонують

Квартира площею 60 кв. м (кухня 20 кв. м) розташована на першому поверсі триповерхового будинку. Планування незвичне, з різними рівнями. На першому рівні — кухня-студія (стеля 5 м). Сходи ведуть на другий рівень (стеля 2,3 м). На другому рівні розташовані суміжний санвузол і дві спальні.

Інтер'єр квартири. Фото: OLX

Інтер'єр квартири. Фото: OLX

Квартира мебльована, у ній зроблений євроремонт. Є централізоване опалення.

Кухня у квартирі. Фото: OLX

Спальня у квартирі. Фото: OLX

Будинок старий, царських часів, розташований у Красному провулку між вулицями Грецькою та Буніна. Стіни цегляні.

Санвузол у квартирі. Фото: OLX

Нагадаємо, в Одесі продають будинок з власним футбольним полем. Також ми розповідали, який вигляд має найдорожчий будинок у місті.