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Дворівнева квартира в Одесі за 52 тис. доларів — але є нюанс

29 жовтня 2024 13:52
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
В Одесі продають квартиру з незвичним плануванням
Палісадник у квартирі. Фото: OLX
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

В Одесі виставили на продаж дворівневу квартиру з власним палісадником. Вона розташована у старовинному будинку у самому центрі міста. Ціна —  51,9 тис. доларів. 

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з оголошення на платформі OLX.

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Що пропонують

Квартира площею 60 кв. м (кухня 20 кв. м) розташована на першому поверсі триповерхового будинку. Планування незвичне, з різними рівнями. На першому рівні — кухня-студія (стеля 5 м). Сходи ведуть на другий рівень (стеля 2,3 м). На другому рівні розташовані суміжний санвузол і дві спальні.

Дворівнева квартира в Одесі за 52 тис. доларів — але є нюанс - фото 1
Інтер'єр квартири. Фото: OLX
Дворівнева квартира в Одесі за 52 тис. доларів — але є нюанс - фото 2
Інтер'єр квартири. Фото: OLX

Квартира мебльована, у ній зроблений євроремонт. Є централізоване опалення.

Дворівнева квартира в Одесі за 52 тис. доларів — але є нюанс - фото 3
Кухня у квартирі. Фото: OLX
Дворівнева квартира в Одесі за 52 тис. доларів — але є нюанс - фото 4
Спальня у квартирі. Фото: OLX

Будинок старий, царських часів, розташований у Красному провулку між вулицями Грецькою та Буніна. Стіни цегляні.

Дворівнева квартира в Одесі за 52 тис. доларів — але є нюанс - фото 5
Санвузол у квартирі. Фото: OLX

Нагадаємо, в Одесі продають будинок з власним футбольним полем. Також ми розповідали, який вигляд має найдорожчий будинок у місті.

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Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади - 80x80

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

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