Будинок в Одесі для оренди подобово з басейном та комфортом

Кухня в будинку. Фото: OLX

В Одесі здається будинок, розташований неподалік Аркадії. Сучасний євроремонт, власний басейн та інші зручності коштуватимуть охочим зануритися у розкіш 600 доларів на добу.

Розкішний будинок для відпочинку в Одесі журналісти Новини.LIVE відшукали на платформі OLX.

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Що пропонують

Будинок розташований на 7-й станції Фонтану, поруч з Аркадією. Він має площу 400 кв. м з ділянкою на 4 сотки. Там є вісім окремих спалень, кожна з власним санвузлом та повна комплектація: від набору побутової техніки (пральна машина, духова шафа, посудомийна машина, холодильник тощо) до сучасних мультимедіа (Wi-Fi, швидкісний інтернет, телевізор).

Спальня в будинку. Фото: OLX

Ще одна спальня в дорогому будинку. Фото: OLX

Які ще переваги

Гостям, які знімуть будинок, надається можливість провести час у басейні, на терасі з барбекю, а також насолодитися кондиціонером чи підігрівом підлоги, затишним балконом і просторим гаражем. До найближчої інфраструктури лише кілька кроків — магазини, кафе, ресторани, ринок, зелена зона, парк, музеї, а також пляж. Доступ до будинку охороняється. Окрім цього, є можливість проведення вечірок для будь-якого формату. А ось із запланованими заходами ціна оренди уже збільшується від 700 доларів за добу.

Басейн у будинку. Фото: OLX

Вітальня в будинку. Фото: OLX

Нагадаємо, журналісти показали розкішну квартиру російського генерала Михайла Дмитрієва в Одесі. Також ексочільниця МСЕК задекларувала дві квартири загальною площею 129,6 кв. м в Одесі.