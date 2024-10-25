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Трикімнатна квартира за найнижчою ціною в Одесі — деталі

25 жовтня 2024 12:58
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
В Одесі продають трикімнатну квартиру всього за 13 тисяч доларів
Подвір'я будинку. Фото: dom.ria
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

На вулиці Прохорівській, поруч з центром, виставили на продаж трикімнатну квартиру на верхньому поверху триповерхівки. Житло потребує ремонту, але в ньому вже є меблі та бойлер. Коштує квартира всього 13,5 тис. доларів.    

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися на порталі dom.ria.

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Що пропонують

Загальна площа квартири — 63,7 кв. м, з них 7,4 кв. м займає кухня. Розташоване житло у малій комуні, але є можливість повного виділення у самостійне. Кімнати суміжно-роздільні. Висота стелі — 3 м, стеля частково натяжна, частково фарбована. Внутрішнє оздоблення — фарбування, шпалери і керамічна плитка. Підлога вкрита лінолеумом. Вікна дерев'яні. 

Трикімнатна квартира за найнижчою ціною в Одесі — деталі - фото 1
Інтер'єр квартири. Фото: dom.ria
Трикімнатна квартира за найнижчою ціною в Одесі — деталі - фото 2
Інтер'єр квартири. Фото: dom.ria

Ремонт у квартирі не завершений, утеплення та опалення немає. Натомість є суміжний санвузол. Квартира є приватною власністю.   

Трикімнатна квартира за найнижчою ціною в Одесі — деталі - фото 3
Санвузол у квартирі. Фото: dom.ria

Стіни з цегли. Всі вікна виходять у внутрішній двір. На під'їзді кодовий замок.  

Трикімнатна квартира за найнижчою ціною в Одесі — деталі - фото 4
Кухня у квартирі. Фото: dom.ria
Трикімнатна квартира за найнижчою ціною в Одесі — деталі - фото 5
Кухня у квартирі. Фото: dom.ria

Ціни в Одесі

Середня ціна трикімнатної квартири з ремонтом на вторинці, за даними порталу ЛУН, складає від 44 тис. доларів до 115 тис. доларів залежно від району:

  • Приморський — 115 тис. доларів;
  • Київський — 63 тис. доларів;
  • Хаджибейський — 47 тис. доларів;
  • Пересипський — 44,1 тис. доларів. 

Раніше ми розповідали, скільки коштує невеликий будинок майже у самому центрі Одеси. Також в Одесі виставили на продаж елітну квартиру з терасою з видом на море.

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