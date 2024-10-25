В Одесі продають трикімнатну квартиру всього за 13 тисяч доларів

Трикімнатна квартира за найнижчою ціною в Одесі — деталі
На вулиці Прохорівській, поруч з центром, виставили на продаж трикімнатну квартиру на верхньому поверху триповерхівки. Житло потребує ремонту, але в ньому вже є меблі та бойлер. Коштує квартира всього 13,5 тис. доларів.
Про це журналісти Новини.LIVE дізналися на порталі dom.ria.
Що пропонують
Загальна площа квартири — 63,7 кв. м, з них 7,4 кв. м займає кухня. Розташоване житло у малій комуні, але є можливість повного виділення у самостійне. Кімнати суміжно-роздільні. Висота стелі — 3 м, стеля частково натяжна, частково фарбована. Внутрішнє оздоблення — фарбування, шпалери і керамічна плитка. Підлога вкрита лінолеумом. Вікна дерев'яні.
Ремонт у квартирі не завершений, утеплення та опалення немає. Натомість є суміжний санвузол. Квартира є приватною власністю.
Стіни з цегли. Всі вікна виходять у внутрішній двір. На під'їзді кодовий замок.
Ціни в Одесі
Середня ціна трикімнатної квартири з ремонтом на вторинці, за даними порталу ЛУН, складає від 44 тис. доларів до 115 тис. доларів залежно від району:
- Приморський — 115 тис. доларів;
- Київський — 63 тис. доларів;
- Хаджибейський — 47 тис. доларів;
- Пересипський — 44,1 тис. доларів.
Раніше ми розповідали, скільки коштує невеликий будинок майже у самому центрі Одеси. Також в Одесі виставили на продаж елітну квартиру з терасою з видом на море.
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