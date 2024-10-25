В Одесі продають трикімнатну квартиру всього за 13 тисяч доларів

Подвір'я будинку. Фото: dom.ria

На вулиці Прохорівській, поруч з центром, виставили на продаж трикімнатну квартиру на верхньому поверху триповерхівки. Житло потребує ремонту, але в ньому вже є меблі та бойлер. Коштує квартира всього 13,5 тис. доларів.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися на порталі dom.ria.

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Що пропонують

Загальна площа квартири — 63,7 кв. м, з них 7,4 кв. м займає кухня. Розташоване житло у малій комуні, але є можливість повного виділення у самостійне. Кімнати суміжно-роздільні. Висота стелі — 3 м, стеля частково натяжна, частково фарбована. Внутрішнє оздоблення — фарбування, шпалери і керамічна плитка. Підлога вкрита лінолеумом. Вікна дерев'яні.

Інтер'єр квартири. Фото: dom.ria

Інтер'єр квартири. Фото: dom.ria

Ремонт у квартирі не завершений, утеплення та опалення немає. Натомість є суміжний санвузол. Квартира є приватною власністю.

Санвузол у квартирі. Фото: dom.ria

Стіни з цегли. Всі вікна виходять у внутрішній двір. На під'їзді кодовий замок.

Кухня у квартирі. Фото: dom.ria

Кухня у квартирі. Фото: dom.ria

Ціни в Одесі

Середня ціна трикімнатної квартири з ремонтом на вторинці, за даними порталу ЛУН, складає від 44 тис. доларів до 115 тис. доларів залежно від району:

Приморський — 115 тис. доларів;

Київський — 63 тис. доларів;

Хаджибейський — 47 тис. доларів;

Пересипський — 44,1 тис. доларів.

Раніше ми розповідали, скільки коштує невеликий будинок майже у самому центрі Одеси. Також в Одесі виставили на продаж елітну квартиру з терасою з видом на море.