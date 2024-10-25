В Одессе продают трехкомнатную квартиру всего за 13 тысяч долларов

Двор дома. Фото: dom.ria

На улице Прохоровской, рядом с центром, выставили на продажу трехкомнатную квартиру на верхнем этаже трехэтажки. Жилье нуждается в ремонте, но в нем уже есть мебель и бойлер. Стоит квартира всего 13,5 тыс. долларов.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали на портале dom.ria.

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Общая площадь квартиры — 63,7 кв. м, из них 7,4 кв. м занимает кухня. Расположено жилье в малой коммуне, но есть возможность полного выделения в самостоятельное. Комнаты смежно-раздельные. Высота потолка — 3 м, потолок частично натяжной, частично покрашенный. Внутренняя отделка — покраска, обои и керамическая плитка. Пол покрыт линолеумом. Деревянные окна.

Интерьер квартиры. Фото: dom.ria

Интерьер квартиры. Фото: dom.ria

Ремонт квартиры не завершен, утепления и отопления нет. Зато есть смежный санузел. Квартира является частной собственностью.

Санузел в квартире. Фото: dom.ria

Стены из кирпича. Все окна выходят во внутренний двор. На подъезде кодовый замок.

Кухня в квартире. Фото: dom.ria

Кухня в квартире. Фото: dom.ria

Цены в Одессе

Средняя цена трехкомнатной квартиры с ремонтом на вторичке, по данным портала ЛУН, составляет от 44 тыс. долларов до 115 тыс. долларов в зависимости от района:

Приморский — 115 тыс. долларов;

Киевский — 63 тыс. долларов;

Хаджибейский — 47 тыс. долларов;

Пересыпский — 44,1 тыс. долларов.

Раньше мы рассказывали, сколько стоит небольшое здание почти в самом центре Одессы. Также в Одессе выставили на продажу элитную квартиру с террасой с видом на море.