В Одесі продають шикарну квартиру біля моря — фото

П'ять кімнат і тераса з видом на море — в Одесі продають елітну квартиру, фото
В Одесі виставили на продаж п'ятикімнатну квартиру з видом на море на восьмому поверсі новобудови на Французькому бульварі. Ціна відносно невелика — усього 1,006 млн доларів.
Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з оголошення на платформі OLX.
Що продають
Квартира елітного класу у житловому комплексі "Юбілейний" займає площу у 251,5 кв. м, з яких 50 кв. м це кухня. Є простора тераса, до того ж, панорамне скління з видом на море у кожній кімнаті.
У житлі два санвузли, власна котельня. Меблів та побутової техніки немає — ремонт після будівельників. Отож, власник може розпланувати квартиру на власний розсуд. Всі комунікації виведені.
Зазначимо, що будинок зданий в експлуатацію у 2021 році. Стіни з червоної цегли. Будівля обладнана відеоспостереженням, ліфтом, підземним паркінгом, є консьєрж. Територія охороняється. З подвір'я можна вийти прямо до моря.
Нагадаємо, в Одесі здають квартиру з власним бомбосховищем.
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