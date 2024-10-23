В Одесі продають шикарну квартиру біля моря — фото

Будинок, в якому продають квартиру. Фото: OLX

В Одесі виставили на продаж п'ятикімнатну квартиру з видом на море на восьмому поверсі новобудови на Французькому бульварі. Ціна відносно невелика — усього 1,006 млн доларів.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з оголошення на платформі OLX.

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Квартира елітного класу у житловому комплексі "Юбілейний" займає площу у 251,5 кв. м, з яких 50 кв. м це кухня. Є простора тераса, до того ж, панорамне скління з видом на море у кожній кімнаті.

Вид з тераси квартири. Фото: OLX

Вид з вікна квартири. Фото: OLX

У житлі два санвузли, власна котельня. Меблів та побутової техніки немає — ремонт після будівельників. Отож, власник може розпланувати квартиру на власний розсуд. Всі комунікації виведені.

Квартира всередині. Фото: OLX

Квартира всередині. Фото: OLX

Зазначимо, що будинок зданий в експлуатацію у 2021 році. Стіни з червоної цегли. Будівля обладнана відеоспостереженням, ліфтом, підземним паркінгом, є консьєрж. Територія охороняється. З подвір'я можна вийти прямо до моря.

Квартира всередині. Фото: OLX

Квартира всередині. Фото: OLX

Нагадаємо, в Одесі здають квартиру з власним бомбосховищем.

Також у центрі Одеси продають квартиру з горищем всього за 16 тис. доларів.