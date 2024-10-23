Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow П'ять кімнат і тераса з видом на море — в Одесі продають елітну квартиру, фото arrow

П'ять кімнат і тераса з видом на море — в Одесі продають елітну квартиру, фото

23 жовтня 2024 13:56
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
В Одесі продають шикарну квартиру біля моря — фото
Будинок, в якому продають квартиру. Фото: OLX
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

В Одесі виставили на продаж п'ятикімнатну квартиру з видом на море на восьмому поверсі новобудови на Французькому бульварі. Ціна відносно невелика — усього 1,006 млн доларів.    

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з оголошення на платформі OLX.

Читайте також:

Що продають

Квартира елітного класу у житловому комплексі "Юбілейний" займає площу у 251,5 кв. м, з яких 50 кв. м це кухня. Є простора тераса, до того ж, панорамне скління з видом на море у кожній кімнаті.  

П'ять кімнат і тераса з видом на море — в Одесі продають елітну квартиру, фото - фото 1
Вид з тераси квартири. Фото: OLX
П'ять кімнат і тераса з видом на море — в Одесі продають елітну квартиру, фото - фото 2
Вид з вікна квартири. Фото: OLX

У житлі два санвузли, власна котельня. Меблів та побутової техніки немає — ремонт після будівельників. Отож, власник може розпланувати квартиру на власний розсуд. Всі комунікації виведені.   

П'ять кімнат і тераса з видом на море — в Одесі продають елітну квартиру, фото - фото 3
Квартира всередині. Фото: OLX
П'ять кімнат і тераса з видом на море — в Одесі продають елітну квартиру, фото - фото 4
Квартира всередині. Фото: OLX

Зазначимо, що будинок зданий в експлуатацію у 2021 році. Стіни з червоної цегли. Будівля обладнана відеоспостереженням, ліфтом, підземним паркінгом, є консьєрж. Територія охороняється. З подвір'я можна вийти прямо до моря.  

П'ять кімнат і тераса з видом на море — в Одесі продають елітну квартиру, фото - фото 5
Квартира всередині. Фото: OLX
П'ять кімнат і тераса з видом на море — в Одесі продають елітну квартиру, фото - фото 6
Квартира всередині. Фото: OLX

Нагадаємо, в Одесі здають квартиру з власним бомбосховищем. 

Також у центрі Одеси продають квартиру з горищем всього за 16 тис. доларів.

нерухомість купити квартиру Одеса Новини Одеси житло

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

15:11 У центрі Києва чоловік обікрав ювелірний магазин — яке покарання призначив суд

15:01 В Пентагоні зробили заяву щодо присутності солдатів КНДР в Росії

14:56 Працівник порту на Одещині відсудив у підприємства 654 тис. грн — подробиці

14:46 Обухівський ТЦК, ймовірно, допомагає ґвалтівникам уникнути покарання — що відомо

14:31 Нові військові облігації з'явились у "Дії" зі ставкою 16,5% — як придбати

Відібрати куплену інвалідність — що загрожує тим, хто дав хабар МСЕК - 80x80

Відібрати куплену інвалідність — що загрожує тим, хто дав хабар МСЕК

14:26 Фантомні діти — на Одещині прикордонники затримали двох псевдотатусів

14:13 Позбавили землі та прав на пісні — ВАКС конфіскував майно зрадниці Повалій

14:08 Долар за 51,7 грн — яким буде курс до 2029 року за прогнозом МВФ

14:05 Бійці підрозділу ГУР Firebird майстерно атакують ворога — ефектне відео

13:58 На Закарпатті трьох програмістів затримали на кордоні — чому їх виправдав суд

15:11 У центрі Києва чоловік обікрав ювелірний магазин — яке покарання призначив суд

15:01 В Пентагоні зробили заяву щодо присутності солдатів КНДР в Росії

14:56 Працівник порту на Одещині відсудив у підприємства 654 тис. грн — подробиці

14:46 Обухівський ТЦК, ймовірно, допомагає ґвалтівникам уникнути покарання — що відомо

14:31 Нові військові облігації з'явились у "Дії" зі ставкою 16,5% — як придбати

Відібрати куплену інвалідність — що загрожує тим, хто дав хабар МСЕК - 80x80

Відібрати куплену інвалідність — що загрожує тим, хто дав хабар МСЕК

14:26 Фантомні діти — на Одещині прикордонники затримали двох псевдотатусів

14:13 Позбавили землі та прав на пісні — ВАКС конфіскував майно зрадниці Повалій

14:08 Долар за 51,7 грн — яким буде курс до 2029 року за прогнозом МВФ

14:05 Бійці підрозділу ГУР Firebird майстерно атакують ворога — ефектне відео

13:58 На Закарпатті трьох програмістів затримали на кордоні — чому їх виправдав суд

06:40 Ціни за 1 кг чормету наприкінці жовтня — скільки коштує металобрухт в Україні

06:30 В Україні продовжують рости ціни на соняшник — скільки коштують зернові у жовтні

22 жовтня 2024

18:22 Їсти смачно та корисно — реформа харчування у школах Одещини

06:40 В Україні зростають ціни на золото — ціна дорогоцінних металів у жовтні

21 жовтня 2024

23:41 Військовий із США розповів, чому воює за Україну

18 жовтня 2024

18:49 Рейди ТЦК у кафе, ресторанах та на Дерибасівській — що кажуть одесити

16:42 Стали брухтом — скільки коштують знищені з початку війни російські бронемашини

Ексклюзив

06:56 Робота в небі під час війни — як сьогодні літають українські стюардеси

17 жовтня 2024
Ексклюзив

20:57 Скільки українців страждають від стресових розладів — шокуюча цифра від лікаря

16 жовтня 2024

06:40 Скільки коштує латунь в Україні — ціни на кольорові метали у жовтні

Text

13:54 Братчук повідомив про російську ІПСО щодо “ударного кулака” на Запоріжжі

Text

13:16 Підготовка теракту у Києві і затримання російських агентів — ефір День.LIVE

Text

10:25 Корольчук спрогнозував, коли в Україні можуть поновитися відключення світла

Text

08:00 Зеленський дорікнув НАТО в нестачі зброї для зупинення Путіна — ефір Ранок.LIVE

Text

07:58 Ауслендер розповів, як Ізраїль готується до жорсткої відповіді Ірану

Відібрати куплену інвалідність — що загрожує тим, хто дав хабар МСЕК - 80x80

Відібрати куплену інвалідність — що загрожує тим, хто дав хабар МСЕК

Text

06:41 Історичний візит Байдена та суворі правила на Гелловін — головне з Німеччини

22 жовтня 2024
Text

22:39 Гончаренко пояснив, як звільнення Костіна вплине на його кар'єру

Text

21:11 США передали додатковий пакет допомоги Ізраїлю — Ауслендер відповів, що туди увійшло

Text

20:42 Летальна зброя від Південної Кореї та наслідки обстрілу Сум — Просто.Новини

Text

19:34 Юрист зробив гучну заяву щодо зниження мобілізаційного віку

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:00 Росіянин з українським паспортом — куди зник сценарист "Кварталу" Валерій Жидков

9 жовтня 2024

17:29 Мобілізація чоловіків віком 50+ — що змінилося у жовтні

21 жовтня 2024

20:00 На чому правильно смажити яйця, щоб не нашкодити здоров'ю

11 жовтня 2024

10:13 Понад 30 постраждалих та загиблі — у ДСНС показали наслідки ДТП біля Львова

14 жовтня 2024

19:10 Нардеп назвав кількість українців, які досі не оновили свої дані в ТЦК

21 жовтня 2024

08:00 Українцям виплатять по 10,8 тис. грн у жовтні — деталі

15 жовтня 2024

07:21 ВЛК визнала призовника придатним, але суд не погодився — у чому причина

19 жовтня 2024

06:25Повістку не дають, а вантажать в бусик — що робити з такою поведінкою ТЦК

10 жовтня 2024

08:00 Одноразова грошова допомога у 6,6 тис. грн — хто зможе отримати

17 жовтня 2024

05:19 Змія винагородить сильних та мудрих — що принесе 2025 рік всім знакам Зодіаку