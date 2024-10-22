В Одесі здають квартиру з власним бомбосховищем

Інтер'єр квартири. Фото: OLX

В умовах, коли тривають обстріли, наявність доступного укриття є перевагою під час вибору житла для купівлі або довгострокової оренди. Наприклад, на Молдаванці квартиру з ремонтом і з власним бомбосховищем готові здавати за 11 тис. грн.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з оголошення на платформі OLX.

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Що продають

Йдеться про двокімнатну квартиру площею 63 кв. м, з яких 6 кв. м займає кухня. Висота стелі 3 м. У квартирі зроблений євроремонт, є меблі та побутова техніка, зокрема, холодильник, духовка, плита і пральна машина. Підлога підігрівається, є ванна, кондиціонер і ґрати на вікнах.

Інтер'єр квартири. Фото: OLX

Інтер'єр квартири. Фото: OLX

У житлі централізоване опалення і роздільний санвузол, а також оптоволоконний інтернет.

Квартира розташована на першому поверсі п'ятиповерхової "сталінки" на вулиці Середній. Стіни цегляні. Парадна на коді, прямо в ній розташований вхід до бомбосховища.

Інтер'єр квартири. Фото: OLX

Інтер'єр квартири. Фото: OLX

Житло від власника, комісії немає. Пріоритет надається родинам. Втім, є умова — без домашніх улюбленців.

Вхід до сховища. Фото: OLX

Ціни в Одесі

Зазначимо, за даними порталу dom.ria, середня вартість оренди двокімнатної квартири в Одесі складає 11 тис. грн в місяць. Найвищі ціни у Приморському районі (у середньому 12,5 тис. грн), найнижчі — у Пересипському (6 тис. грн).

Нагадаємо у центрі Одеси продають квартиру з горищем усього за 16 тис. доларів. Також ми писали про те, де в Одесі придбати житло за 6 тис. доларів.