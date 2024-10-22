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В Одесі здають квартиру з власним бомбосховищем — яка ціна

22 жовтня 2024 14:29
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
В Одесі здають квартиру з власним бомбосховищем
Інтер'єр квартири. Фото: OLX
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

В умовах, коли тривають обстріли, наявність доступного укриття є перевагою під час вибору житла для купівлі або довгострокової оренди. Наприклад, на Молдаванці квартиру з ремонтом і з власним бомбосховищем готові здавати за 11 тис. грн.  

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з оголошення на платформі OLX.

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Йдеться про двокімнатну квартиру площею 63 кв. м, з яких 6 кв. м займає кухня. Висота стелі 3 м. У квартирі зроблений євроремонт, є меблі та побутова техніка, зокрема, холодильник, духовка, плита і пральна машина. Підлога підігрівається, є ванна, кондиціонер і ґрати на вікнах.   

В Одесі здають квартиру з власним бомбосховищем — яка ціна - фото 1
Інтер'єр квартири. Фото: OLX
В Одесі здають квартиру з власним бомбосховищем — яка ціна - фото 2
Інтер'єр квартири. Фото: OLX

У житлі централізоване опалення і роздільний санвузол, а також оптоволоконний інтернет. 

Квартира розташована на першому поверсі п'ятиповерхової "сталінки" на вулиці Середній. Стіни цегляні. Парадна на коді, прямо в ній розташований вхід до бомбосховища. 

В Одесі здають квартиру з власним бомбосховищем — яка ціна - фото 3
Інтер'єр квартири. Фото: OLX
В Одесі здають квартиру з власним бомбосховищем — яка ціна - фото 4
Інтер'єр квартири. Фото: OLX

Житло від власника, комісії немає. Пріоритет надається родинам. Втім, є умова — без домашніх улюбленців.

В Одесі здають квартиру з власним бомбосховищем — яка ціна - фото 5
Вхід до сховища. Фото: OLX

Ціни в Одесі

Зазначимо, за даними порталу dom.ria, середня вартість оренди двокімнатної квартири в Одесі складає 11 тис. грн в місяць. Найвищі ціни у Приморському районі (у середньому 12,5 тис. грн), найнижчі — у Пересипському (6 тис. грн).

Нагадаємо у центрі Одеси продають квартиру з горищем усього за 16 тис. доларів. Також ми писали про те, де в Одесі придбати житло за 6 тис. доларів.

нерухомість Одеса квартири оренда Новини Одеси

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